شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب يستقبل وزيرة الإسكان الكينية والان مع تفاصيل الخبر

على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقامة بالقاهرة، استقبل المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، أليس واهومى وزيرة الإسكان والأشغال العامة الكينية، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك، وبحث الفرص المتاحة أمام الشركة في مشروعات التنمية والخدمات في كينيا.

وحضر اللقاء السفير المصري في كينيا السيد وائل نصر الدين، والمهندس أحمد العدلاني عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وخلال اللقاء عبرت الوزيرة الكينية عن تقديرها لشركة المقاولون العرب وتاريخها الطويل في القارة الأفريقية، مشيرة الى أن الحكومة الكينية لديها حالياً رؤية للتوسع في مشروعات البنية التحتية.

من جانبه رحب المهندس أحمد العصار بضيفة الشركة الكبيرة مؤكداً على حرص الشركة دائماً على العمل في المشروعات بالدول الأفريقية لما لها من خبرة وسابقة أعمال كبيرة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية لديها توجه عام بالعمل على خدمة الدول الأفريقية الشقيقة وتعزيز التنمية المستدامة بها، كذلك نقل الخبرات المصرية إلى الاشقاء في مجال التشييد والبناء.