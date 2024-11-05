شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بالأسواق العالمية تسجل 75.13 دولار لبرنت و71.52 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الثلاثاء الموافق 5-11-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية واصلت ارتفاعها اليوم الثلاثاء، متأثرة بإعلان أوبك + تأجيل خططها لزيادة الإنتاج من الشهر القادم، على الرغم من ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، فيما تترقب الأسواق الانتخابات الرئاسية الأمريكية واجتماع المؤتمر الشعبي الوطني الصيني والنتائج التي ستسفر عنهما.



اسعار النفط



وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 75.13دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي71.52دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 71.59 دولار للبرميل.