شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب الآن فى مصر يتراجع 15جنيها.. وعيار 21 يسجل 3810 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بالتعاملات الصباحية بحوالي 15 جنيهاً ليسجل مستويات 3810 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مقابل 3825 جنيها في مستهل تعاملات اليوم.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4354 جنيها.

عيار 21 يسجل 3810 جنيها.

عيار 18 يسجل 3265 جنيها.

الجنيه الذهب 30480 جنيها.

سعر الذهب في البورصة العالمية

استقرت تداولات الذهب مع بداية اليوم ليتداول بالقرب من أدنى مستوياته الأسبوع الماضي، حيث تستعد الأسواق لأسهم هام للأسواق المالية العالمية مع ترقب لانتخابات الرئاسة الأمريكية واجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المقررة هذا الأسبوع.

الذهب أظهر تماسك واستقرار في تداولاته، فحتى بعد أن سجل انخفاض خلال آخر جلستين تداول تظل تداولاته بالقرب من مستويات التاريخية التي سجلها الأسبوع الماضي عند 2790 دولار للأونصة.

ومن المتوقع أن عدم اليقين هذا الأسبوع قد يفيد الذهب، حيث قد تؤدي التأخيرات المتوقعة في نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية أو السيطرة المنقسمة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي إلى دفع المزيد من التدفقات إلى الملاذ الآمن، مما يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.