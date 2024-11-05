شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق التنمية الحضرية: نعمل لجعل القاهرة أجمل مدن العالم 2030.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الدكتور خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، مشروعات الصندوق وخاصة مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وذلك فى جلسة خاصة، على هامش فعاليات اليوم الثانى من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمى «WUF12»، بمركز المنارة للمؤتمرات.

وقال صديق، إننا نعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية لضمان تتغير حياة المواطنين من مستوى لمستوى أفضل كثيرا فى حال التعديل أو التعويضات المادية

وفيما يتعلق بمحور تطوير واجهات المبانى السكنية، قال يتم إعادتها للشكل الأساسى لها، وما يتم هو إزالة الطبقات الموجودة ومعالجة الأسطح بعزل حرارى وعزل رطوبة كما يتم معالجة مشاكل الصرف الصحى حتى لا تتكرر المشاكل مرة أخرى، مثل ما حدث فى القاهرة التاريخية لإعادة رونقها مثل منطقتى باب زويلة وحارة الروم، وقريبا سيتم العمل على تطوير شارع البنهاوى، كما تم تطوير بوابتى دخول وخروج مسجد الحسين ومستشفى الحسين الجامعى التى يجرى العمل بها الآن ضمن إحياء القاهرة، موضحا أن ذلك يأتى فى ضوء خطة جعل مدينة القاهرة أجمل مدن العالم فى 2030.

عرض مشروعات الصندوق