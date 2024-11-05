شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يرتفع 120جنيها ليسجل 30600 جنيه بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر ارتفاعا كبيراً بأكثر من 120 جنيها خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 30600 جنيها، وذلك على خلفية ارتفاع ملحوظ في جرام الذهب عيار 21.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

وارتفع سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم بحوالي 20 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3820 جنيها للجرام، مما تسبب في صعود الجنيه الذهب.



