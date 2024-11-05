شكرا لقرائتكم خبر عن 75.05 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق اليوم قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تشهد منافسة متقاربة بشكل استثنائي بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 2% في جلسة أمس عقب تأجيل أوبك+ خطط زيادة الإنتاج التي كانت مقررة في ديسمبر المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات أو 0.04 % إلى 75.05 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو 0.06 % إلى 71.43 دولار للبرميل.

وتلقت أسعار النفط دعمًا من إعلان مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها يوم الأحد الماضي بتأجيل زيادة الإنتاج لمدة شهر من ديسمبر وسط تعرض السوق لضغوط ضعف الطلب وزيادة المعروض من خارج أوبك.

لكن لا يزال الإقبال على المخاطرة محدودا مع أسبوع مزدحم بالأحداث، بما يشمل الانتخابات الأمريكية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) واجتماع المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني.



