شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 2 مليون وحدة سكنية لمختلف الشرائح بحلول 2026 والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه الجديدة، أن الحكومة المصرية استطاعت تنفيذ تجربة عمرانية فريده في وقت قياسي، والتزمت فيها بتوفير سكن مناسب للجميع، وهو حق لكل مواطن في ظل تحدي الزيادة السكانية.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، خلال جلسه بعنوان مستقبل الإسكان، بالمنتدي الحضري العالمي، أن وزارة الإسكان أطلقت مشروع الإسكان الاجتماعي، اعتبارا من عام 2014 لحل الفجوة السكانية، والذي يعد أكبر مشروع إسكان موجه لمحدودي الدخل علي مستوي العالم، وذلك لحل أزمة السكن.

وأوضح أنه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة سيتم إتاحة 2 مليون وحدة سكنية تناسب جميع الشرائح بحلول عام 2026 ، بالإضافة إلى الإسكان البديل، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية، وجار الانتهاء من نصف مليون وحدة أخرى.

وبما يتعلق بمشروع الإسكان المتوسط، قال وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من 175 ألف وحدة سكنية والإسكان الفاخر 48 ألف وحدة سكنية وتتعامل وزارة الإسكان مع الاحتياجات العاجلة.

وتابع وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من تطوير كافة المناطق العشوائية الخطره، وتوفير وحدات أخرى بديلة ، ونسعى للتوسع في مدن الجيل الرابع والحقوق الخاصة بالمساحات الخضراء ، مضيفا" نهتم بأعلى معايير الجودة في التنفيذ وتوفير كل الخدمات

وضمان مصادر تمويل دائمة لاستمرارية صيانة هذه الوحدات".