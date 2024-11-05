نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها

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القاهرة - سامية سيد - الجولة شملت مشروعات رفع كفاءة الطرق بالمحور الشرقى الجديد والطرق بالمناطق المضافة لمدينة الشروق.. ومتابعة مشروعات التطوير في العاشر من رمضان

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينتي العاشر من رمضان والشروق، يرافقه المهندس أحمد عمران، والمهندس أحمد علي، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد شوقي، والمهندس هيثم حمادي، معاونا نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن تكليفات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، بالمتابعة المستمرة لمشروعات المدن الجديدة.

واشتملت الزيارة بمدينة العاشر من رمضان، على المنطقة الصناعية بالمدينة، للاطلاع على مشروعات تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة، كما تضمنت أيضًا تفقد محطة الرفع الصناعي رقم 4 على طريق مصر-إسماعيلية، لمتابعة مراحل تجهيز المحطة ودعم البنية التحتية.

كما شملت الجولة متابعة جهود إزالة الظواهر العشوائية لتحسين البيئة الحضرية ومكافحة التلوث، بالإضافة إلى الإشراف على بناء خزاني مياه جديدين لزيادة القدرة التخزينية وضمان توفير المياه للمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد المهندس أمين غنيم، ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز جودة الحياة وتحفيز النشاط الصناعي والاقتصادي بمدينة العاشر من رمضان، والتأكيد على تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وفي مدينة الشروق، بدأت الزيارة بالمرور على المحور الشرقى الجديد للإطمئنان على سير العمل بمشروع رفع كفاءة المحور، وذلك بداية من القطاع الشمالى للطريق، والذى يبدأ من مدخل الإسماعيلية (3) حتى مدخل مفارق الشباب، حيث قام الجهاز بإنهاء أعمال الرصف لهذا القطاع، ثم الإنتقال إلى جنوب الطريق حتى مدخل السويس (3).

ووجه "نائب رئيس الهيئة" بسرعة استكمال القطاعات المتهالكة بالطبقة الأسفلتية بالجزء المتبقى مع رفع المخلفات من الجزيرة الوسطى والأرصفة على جانبى الطريق، كما شملت الجولة المرور على المحور الغربي الرابط بين مدخل الإسماعيلية والسويس (1)، مشدداً على عمل بعض التسويات والصيانات العاجلة بالمحور للتيسير على رواد الطريق وتم على الفور العمل على إنهاء تلك الملاحظات نظراً لأهمية هذا المحور.

واختتم مسئولو الإسكان الجولة بالإطلاع على سير العمل بمشروعات الطرق بمنطقتى الإمتداد "الرابية والسلام"، وتم التأكيد على دفع الأعمال وتكثيف المعدات اللازمة لإنهاء تلك المشروعات طبقاً للبرامج الزمنية المعدة.