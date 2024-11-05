شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار العملات الرقمية قبيل بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار العملات الرقمية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها الأخيرة وسط ترقب انتخابات رئاسية أمريكية يتوقع أن تشهد تنافسًا حادًا بين المرشحين.

وهبط أسعار بيتكوين بنسبة 1.2% إلى 68,345.5 دولار وسط سباق رئاسي أمريكي متقارب بين ترامب وهاريس؛ وفق ما أورده موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.

وكانت بيتكوين قد اقتربت الأسبوع الماضي من تحقيق أعلى مستوى تاريخي لها، قبل أن تتراجع بشكل حاد مع زيادة التوترات بشأن الانتخابات الأمريكية، كما أظهرت الأسواق الأوسع خاصة أسواق الأسهم ضعفًا عامًا في المعنويات بالتزامن مع ترقب المستثمرين اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري لتحديد أسعار الفائدة.

كانت البداية الصعودية لبيتكوين مدفوعة بتوقعات بفوز دونالد ترامب على كامالا هاريس لكن الاستطلاعات الأخيرة وأسواق التوقعات أظهرت أن تقدم ترامب تلاشى إلى حد كبير مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء.

وتداولت أسعار العملات المشفرة الأخرى بشكل منخفض اليوم ، حيث كانت معظم العملات البديلة تشهد تراجعات متواصلة، مواكبة لتوجهات بيتكوين.

وتراجعت العملة الثانية عالميًا "إيثيريوم" بنسبة 1.8% إلى 2,428.50 دولار، كما انخفضت عملة سولانا وماتيك.

يذكر أن ترامب كان قد وعد بسياسات داعمة للعملات المشفرة، مما أدى إلى زيادة رهانات فوزه وهو ما ساهم في تعزيز أسواق العملات المشفرة الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، وعدت هاريس بإطار تنظيمي للعملات المشفرة، رغم أن كلا المرشحين لم يقدموا تفاصيل واضحة عن خططهم تجاه القطاع.