شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 3825 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بالتعاملات الصباحية بحوالي 5 جنيهات ليسجل مستويات 3825 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، مع عودة الصعود للسعر العالمى للذهب.

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أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4371 جنيها.

عيار 21 يسجل 3825 جنيها.

عيار 18 يسجل 3279 جنيها.

الجنيه الذهب 30600 جنيها.

سعر الذهب في البورصة العالمية



استقرت تداولات الذهب مع بداية اليوم ليتداول بالقرب من أدنى مستوياته الأسبوع الماضي، حيث تستعد الأسواق لأسهم هام للأسواق المالية العالمية مع ترقب لانتخابات الرئاسة الأمريكية واجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المقررة هذا الأسبوع

الذهب أظهر تماسك واستقرار في تداولاته، فحتى بعد أن سجل انخفاض خلال آخر جلستين تداول تظل تداولاته بالقرب من مستويات التاريخية التي سجلها الأسبوع الماضي عند 2790 دولار للأونصة.



من المتوقع أن عدم اليقين هذا الأسبوع قد يفيد الذهب، حيث قد تؤدي التأخيرات المتوقعة في نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية أو السيطرة المنقسمة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي إلى دفع المزيد من التدفقات إلى الملاذ الآمن، مما يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.