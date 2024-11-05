شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء ، بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM) والتى ستستمر فى الفترة ما بين 5 إلى 7 نوفمبر، ومن المقرر أن تشهد افتتاح الجناح المصرى خلال فعاليات البورصة.

وعلم الخليج 365 أن وزير السياحة والآثار شريف فتحي، سيشارك في افتتاح الجناح المصري وسيعقد عددا من اللقاءات المهنية والإعلامية للترويج للسياحة في مصر.

وكان عمرو القاضي -الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي- أكد عن حرص مصر على المشاركة بجناح كبير في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM والتي من المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء وتستمر في الفترة ما بين 5 إلى 7 نوفمبر، مشيرًا إلى أن الجناح المصري هذا العام يضم 82 عارض مصري من شركات السياحة والسفر والفنادق وشركات الطيران المصرية.



أضاف، خلال تصريحاته الخاصة لـ"الخليج 365"، أن الجناح المصري هذا العام سيكون أكبر من سابقيه وزادت فيه حجم المشاركة وعدد العارضين المصريين داخل الجناح، وتم تصميمه بطريقة تظهر الهوية المصرية وتحافط عليها، وسيتم الكشف عنه مع الافتتاح الرسمي للبورصة وانطلاق فعالياتها بداية من الثلاثاء، موضحًا أن الحرص على المشاركة في بورصة لندن للسياحة وبورصات السياحة الدولية بشكل عام لما لها من دور كبير في الترويج للسياحة في مصر، وفرصة لمقابلة منظمي السفر وشركات السياحة والطيران والفنادق من مختلف دول العالم.