شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تحتفل بتخريج أولى دفعات مشروع "سكر البيوت".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار احتفالها بمرور خمس سنوات على انطلاقها، نظمت مؤسسة حياة كريمة أمس حفل تخريج الدفعة الأولى والثانية من مشروع “سكر البيوت” لدعم المرأة المعيلة، في فعالية أقيمت بالمتحف المصري الكبير، تحت شعار "5 سنوات من قصص النجاح المستدامة وتمكين المرأة مع حياة كريمة" بحضور شركاء من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، البنك المركزي المصري، وصندوق النقد الدولي، جاء هذا الحفل تأكيداً على التزام المؤسسة بتمكين المرأة المصرية وتقديم فرص مستدامة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.



حسن عبد الله والمكرمين

يمثل مشروع “سكر البيوت” نموذجاً للتنمية المستدامة التي تهدف إلى تمكين النساء المصريات من خلال تدريبهن على مهارات صناعة الحلويات، مما يساعدهن على تحقيق الاستقلال المالي وتحويل هذه المهارات إلى مشروعات منتجة تدعم الأسرة والمجتمع.

وقد ألقت جاسمين طه، عضو مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، كلمة افتتاحية عبّرت فيها عن فخر المؤسسة بإنجازات النساء المشاركات، مؤكدة أن تمكين المرأة هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

استمتع الحضور بعرض فيلم وثائقي يعرض قصص نجاح المشاركات في “سكر البيوت” وتأثيره في تحسين حياتهن. كما أُلهم الحضور بقصص ثلاث سيدات من خريجات المشروع اللواتي نجحن في التغلب على التحديات وتحقيق الاستقلال المالي من خلال مشروعاتهن الخاصة. وفي خطوة لتقدير الجهود المتميزة، تم تكريم خمس سيدات برعن في مجالات مختلفة، مما يسلط الضوء على قدرتهن على الريادة ويسهم في تعزيز ثقافة الابتكار والإلهام.

أشادت كريستالينا جورجييفا، مدير صندوق النقد الدولي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي بأهمية الشراكات الاستراتيجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مبادرات مثل “سكر البيوت” تعزز من دور المرأة في الاقتصاد المصري. كما ألقت السفيرة نبيلة مكرم، الأمين العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كلمة حول أهمية التعاون مع مؤسسة حياة كريمة في تقديم الدعم المستدام للنساء المعيلات، والمساهمة في بناء مجتمع مزدهر.



جانب من الاحتفال

أقيم معرض لعرض منتجات خريجات “سكر البيوت” على جانبي القاعة، مما أتاح للحضور فرصة الاطلاع على جودة المنتجات والإبداع في تنفيذها، حيث تعكس هذه المعروضات قصص النجاح وتبرز قدرة النساء على تحويل مهاراتهن إلى مشاريع اقتصادية.

اختتم الحفل بتكريم السيدات وتبادل الأفكار، حيث دعت مؤسسة حياة كريمة الحضور لمواصلة التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وتهدف المؤسسة من خلال هذا الحدث إلى تعزيز جهود تمكين المرأة وتأكيد دور المجتمع المدني المصري كقوة دافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، جنبا الى جنب لجهود القطاع الخاص والحكومة المصرية مما يساهم في خلق مجتمع أكثر شمولاً وازدهاراً.