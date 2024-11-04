شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 4-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 4-11-2024.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: مطاحن مصر العليا، والعربية للمحابس، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبنك التعمير والإسكان.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.224 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 112.1 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.54%، والعرب على 15.57%، واستحوذت المؤسسات على 29.6% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.39%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 129.9 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 29.3 مليون جنيه، 22.7 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 12.2 مليون جنيه، 60.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 30650 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 38001 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 13450 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11320 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3172 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8570 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1813 نقطة.

وصعدت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركات، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 257.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.40%.

- لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بسعر إغلاق 0.449 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.25%.

- بنك التعمير والإسكان بسعر إغلاق 51.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.05%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.72%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 2.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.70%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 25.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.19%.

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 64.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.97%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 24.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.78%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.729 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 5.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.65%.