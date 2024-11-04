شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات أسعار النفط × أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، حيث سجلت أسعار النفط الخام خسائر أسبوعية في الأسواق الآجلة، بلغت نسبتها حوالي %3.9 لخام برنت وحوالي 3.2% لخام غرب تكساس الأمريكي.

وذكر التقرير أن أهم العوامل الرئيسية التي ساهمت في انخفاض أسعار النفط الخام تضمنت انحسار علاوة المخاطر الجيوسياسية، تزامناً مع تراجع المخاوف من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى تعطيل الإمدادات وحركة التجارة النفطية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الانتاج الشهري من النفط الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ نحو 13.4 مليون برميل يوميا، مع توقع ارتفاع الإنتاج السنوي إلى مستوى قياسي عند 2025 13.2 مليون برميل يوميا في عام 2024 و 13.5 مليون برميل يوميا في عام

وأوضح التقرير أيضا ،البيانات الاقتصادية السلبية في الولايات المتحدة - أكبر مستهلك عالمي للنفط، حيث شهدت الوظائف نمواً بأبطأ وتيرة منذ عام 2020، بسبب الطقس والاضطرابات العمالية.

أماالعوامل الأخرى التي حدت من انخفاض أسعار النفط الخام فتضمنت انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير متوقع لتصل إلى نحو 425.5 مليون برميل، تزامناً مع تراجع الواردات إلى نحو 6 مليون برميل يوميا،وهو أدنى مستوى لها منذ نهاية شهر أغسطس 2024.

وكذلك تراجع مخزونات الغازولين الأمريكية إلى أدنى مستوى في عامين بلغ 210.9 مليون برميل على خلفية ارتفاع الطلب المحلي إلى نحو 9.2 مليون برميل يوميا وكذلك التوقعات بأن تؤجل مجموعة دول أوبك - الزيادة المخطط لها في إنتاج النفط الخام على خلفية المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي على النفط وارتفاع الإمدادات.

والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية في الصين - أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث انتعش نشاط التصنيع للمرة الأولى في ستة أشهر، وارتفعت مبيعات العقارات السكنية للمرة الأولى على أساس سنوي في عام 2024، عقب الإعلان عن حزم تحفيز لدعم الاقتصاد.

وتابع التقرير ،التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مما يخفض تكلفة الاقتراض، وقد يحفز النشاط الاقتصادي، ويعزز الطلب على النفط.



وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة اليوم بعد أن قالت مجموعة أوبك+ أمس إنها ستؤجل زيادة الإنتاج المقررة في ديسمبر 2024 لمدة شهر بسبب ضعف الطلب وزيادة المعروض من خارج المجموعة.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار للبرميل أو 1.56% إلى 74.24 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.14 دولار للبرميل أو 1.64 % إلى 70.63 دولار.

وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج في ديسمبر بمقدار 180 ألف برميل يوميا.

وهذا يعني أن المجموعة ستمدد خفضها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر، بعد أن أرجأت بالفعل زيادة الإنتاج من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار وتراجع الطلب.

وقبل قرار تأجيل زيادة الإنتاج، كان من المنتظر أن يبدأ الأعضاء الثمانية في أوبك+ في التخلي تدريجيًّا عن تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا عن طريق زيادة الإنتاج في ديسمبر 2024 وعلى مدى شهور لاحقة خلال العام المقبل.

وستظل تخفيضات أوبك+ المتبقية البالغة 3.66 مليون برميل يوميا سارية حتى نهاية عام 2025، وهو ما تم الاتفاق عليه في يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك+ في الأول من ديسمبر المقبل لتحديد سياسة الإنتاج في 2025.