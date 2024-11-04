شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 4-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 4-11-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.224 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: مطاحن مصر العليا، والعربية للمحابس، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبنك التعمير والإسكان.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.224 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 112.1 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.54%، والعرب على 15.57%، واستحوذت المؤسسات على 29.6% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.39%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 129.9 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 29.3 مليون جنيه، 22.7 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 12.2 مليون جنيه، 60.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 30650 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 38001 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 13450 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11320 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3172 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8570 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1813 نقطة.

وصعدت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركات، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

صفقة الشرقية

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة الشرقية-إيسترن كومباني لعدد 20 مليون سهم بقيمة 500 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 11250 سهم، واشترت إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية عدد 2161 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 100 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركتا مصر بني سويف للأسمنت، والعربية للصناعات الهندسية عدد 36.5 مليون سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، والعبوات الطبية عدد 12.8 ألف سهم، 305 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 100 ألف سهم.

صفقات

أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، شراء المساهم أجرو نيوفيجن للتوزيع عدد 3.7 مليون سهم بسعر 46.9852 جنيه بقيمة إجمالية 174.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 5.944% إلى 12.03%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، بيع المساهم بنك الاستثمار القومي عدد 3.6 مليون سهم بسعر 47 جنيهًا بقيمة إجمالية 171.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 15.97% إلى 9.99%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

أعلنت شركة العبوات الطبية، بيع المساهم يوسف نصيف فؤاد بخيت عدد 305 آلاف سهم بسعر 1.32 جنيه بقيمة إجمالية 402.6 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 2.29% إلى 2.243%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

البنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجاري الدولي، نتائج الأعمال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحقق البنك إيرادات تشغيلية بلغت 65.7 مليار جنيه مقابل 37.7 مليار جنيه بنسبة نمو 74%، وبلغ صافي الربح 42.3 مليار جنيه مقارنة مع 22.4 مليار جنيه بنسبة نمو 89%، وسجل البنك نموًا في محفظة القروض بنسبة 39%، كما سجلت الودائع زيادة بنسبة 35%.

الخليجية الكندية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقتها على نشر الإفصاح المقدم من الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، للسير في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 6 جنيهات إلى 50 قرشًا للسهم الواحد، وزيادة رأس المال المصدر من 30 مليون جنيه إلى 105 ملايين جنيه بزيادة قدرها 75 مليون جنيه موزعة على 150 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرش للسهم الواجد.