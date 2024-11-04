شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تنشيط السياحة يكشف لليوم السابع تفاصيل مشاركة مصر فى بورصة لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو القاضي -الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي- عن حرص مصر على المشاركة بجناح كبير في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM والتي من المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء وتستمر في الفترة ما بين 5 إلى 7 نوفمبر، مشيرًا إلى أن الجناح المصري هذا العام يضم 82 عارض مصري من شركات السياحة والسفر والفنادق وشركات الطيران المصرية.

أضاف، خلال تصريحاته الخاصة لـ"الخليج 365"، أن الجناح المصري هذا العام سيكون أكبر من سابقيه وزادت فيه حجم المشاركة وعدد العارضين المصريين داخل الجناح، وتم تصميمه بطريقة تظهر الهوية المصرية وتحافط عليها، وسيتم الكشف عنه مع الافتتاح الرسمي للبورصة وانطلاق فعالياتها بداية من الثلاثاء، موضحًا أن الحرص على المشاركة في بورصة لندن للسياحة وبورصات السياحة الدولية بشكل عام لما لها من دور كبير في الترويج للسياحة في مصر، وفرصة لمقابلة منظمي السفر وشركات السياحة والطيران والفنادق من مختلف دول العالم.

وقال عمرو القاضي؛ أن حجم مشاركة مصر في بورصة لندن للسياحة تزداد في كل عام عما قبله، ويزداد حجم العارضين المصريين المشاركين في الجناح المصري سواء من شركات السياحة والسفر والفنادق وشركات الطيرانن مشيرًا إلى أن البورصة هي سوق كبير يجتمع فيه كل أطراف السياحة ليس فقط من السوق البريطاني ولكن من مختلف دول العالم، فهي بورصة عالمية يشارك فيها منظمي السفر والسياحة والفنادق وشركات الطيران وممثلي وسائل الإعلام العالمية سواء المعنية بشئون السياحة أو العامة وبالتالي فهي فرصة لمقابلة كل هؤلاء والترويح للسياحة في مصر، ومقابلة كافة الأطراف من مختلف دول العالم في مكان واحد.

أوضح كذلك أن التواجد في بورصة لندن للسياحة فرصة لقيام شركات السياحة المصرية والمنشآت الفندقية وشركات الطيران لعرض المنتجات الجديدة والأسعار والعروض وغيرها مع الأطراف الأخرى من مختلف دول العالم، كما تقوم وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بعقد مؤتمر صحفي عالمي للرد على أسئلة وسائل الإعلام العالمية خاصة في ظل الظروف التي تم بها المنطقة والتأكيد على استقرار مصر وعدم تأثرها بالأحداث المحيطة من الناحية الأمنية، بل على العكس فإن هناك نسبة نمو مستمرة في معدل السياحة الوافدة كما نعرض على وسائل الإعلام وشركات السياحة الدولية المنتجات السياحية الجديدة وعمليات التطوير المستمرة في مختلف المناطق والمواقع السياحية المصرية.

وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة أنه سيتم عرض الحوافز التي تقدمها مصر لتنشيط السياحة سواء حوافز الطيران والعروض أو الحملات المشتركة، ومناقشة سبل تعظيم وزيادة حركة السياحة بين ممثلي مختلف الدولة وإزالة أية مشاكل أو تحديات.

الجدير بالذكر أن مصر شاركت العام الماضي بجناح كانت مساحته ٦٥٠ متر مربع، بالإضافة الى دور علوى ١٤٠ متر مربع، وشارك فيه ٦٢ جناح تضم ٢٧ شركات و٣٢ فندق وشركة إير كايرو Air Cairo وشركة نسمة للطيران وجناح لمحافظة جنوب سيناء.