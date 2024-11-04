شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 5 قطاعات البورصة بجلسة الإثنين على رأسها "المنسوجات" بنسبة 1.8% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 5 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، وصعد قطاع البنوك بنسبة 0.9%، وقفز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، وزاد قطاعا السياحة والترفيه، والموارد الأساسية بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 10 قطاعات بالبورصة على رأسها مواد البناء بنسبة 1.6%، أعقبه قطاعا التجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالي، يليهما قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، وهبط قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، وانخفض قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، ونزل قطاعا العقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.224 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 112.1 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.54%، والعرب على 15.57%، واستحوذت المؤسسات على 29.6% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.39%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 129.9 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 29.3 مليون جنيه، 22.7 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 12.2 مليون جنيه، 60.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 30650 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 38001 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 13450 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11320 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3172 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8570 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1813 نقطة.