شكرا لقرائتكم خبر عن "جى بى مورجان" يطرح سيناريوهات لاتجاهات الفائدة الأمريكية حال فوز ترامب أو هاريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر بنك الاستثمار الأمريكى الشهير "جيه بى مورجان" مذكرة، اليوم الاثنين، تشرح توقعاته لتحركات أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى وفقا لنتيجة الانتخابات الرئاسة الأمريكية غدا الثلاثاء .

ووفقا للمذكرة، يرى "جيه بي مورجان" أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يوقف تخفيضات أسعار الفائدة في حالة فوز ترامب، حيث أشار خبير المصرف بإدارة الأصول إلى أنه يتوقع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ولكن ليس في اجتماع ديسمبر في حالة فوز ترامب.

وأفاد الخبير المصرفي بأنه يتوقع أسعار فائدة أعلى في ظل فترة ترامب الرئاسية في حال فوزه غدا، مستشهدا بالسياسات المالية الاكثر توسعية التي سيتبناها.

وأشارت توقعات البنك - أيضا - إلى أنه في حال حدث اكتساح جمهوري بفوز ترامب، فستشهد الولايات المتحدة سياسات مالية توسعية أكثر بكثير، وربما حرب تجارية بسبب التعريفات الجمهورية، وعجزا أكبر بالموازنة؛ وبالتالي فإن هذا سيؤدي إلى أسعار فائدة أعلى.

وعن بنك الاحتياطي الفيدرالي، يرى "جيه بي مورجان" أنه إذا بدا أن السياسة المالية ستضيف إلى العجز، وتضيف إلى التحفيز المالي، وبالتالي تضيف إلى التضخم، فقد يشعر حينها البنك المركزي أنه يتعين عليه أخذ ذلك بعين الاعتبار إبطاء التيسير النقدي.

أما في حالة فوز هاريس، فيقول "جيه بي مورجان" إنه إذا حدث انقسام حكومي بسبب فوزها ، فمن المتوقع أن يستمر الاقتصاد بالنمو بوتيرته البطيئة والمملة، على حد قوله، وأن يمتد الأمر كما هو عليه الآن.

وتابع: من المرجح أن يلتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي بالرسم البياني للنقاط الخاص به في توجهاته لخفض أسعار الفائدة، حتى يظهر الاقتصاد أنه قد وصل لمعدل الفائدة المحايد المناسب.

ويتوقع "جي بي مورجان"، بغض النظر عن الفائز، أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشهر نوفمبر الجاري.

