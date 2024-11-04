شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سلامة الغذاء يلتقى وفد شركة أمريكية لبحث التوسع فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أبي رحيمي رئيس قسم العلاقات الحكومية والشركات لدول الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة مارس إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في الصناعات الغذائية في العالم، وذلك لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري والأسواق العالمية، وكذا التحديات التي تواجه الشركة وإمكانيات حلها خلال الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء عدد من ممثلي المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وغرفة الصناعات الغذائية، ومشروع الإصلاح التجاري والتنمية (تريد) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وعدد من قيادات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقال الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء إن اللقاء استعرض أهمية مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والتي تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من السوق المصري كمحور صناعي وتصديري رئيسي للشركة للأسواق الخارجية.

وأشار الهوبي أن اللقاء بحث التحديات التي تواجه شركة مارس حاليًا في تصدير المنتجات المركبة والتي تحتوي على الألبان ذات المنشأ الأوروبي لدول الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن الهيئة بصدد تذليل تلك العقبات ووضع حلول لها خلال عام 2025 بعد بحث متطلبات التصدير للجانب الأوروبي وبما يتوافق مع الاشتراطات والمواصفات القياسية الخاصة بجمهورية مصر العربية.

ومن جانبه أشاد أبي رحيمي رئيس قسم العلاقات الحكومية والشركات لدول الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة مارس ريجلي بدور هيئة سلامة الغذاء بمصر كهيئة معنية بالرقابة على منظومة انتاج وتداول الغذاء، وكذا دورها الملموس في تعزيز الجهود وتذليل أية تحديات أو عقبات لفتح مختلف الأسواق العالمية أمام نفاذ صادرات مصر الغذائية خلال المرحلة المقبلة.

وجدير بالذكر أن شركة مارس ريجلي تتخذ من مصر مركزاً إقليمياً لتصدير منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأستراليا، كما تستهدف الشركة الأمريكية أن تكون مصر ضمن أكبر 10 أسواق إنتاجية لها على مستوى العالم.