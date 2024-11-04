شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسار «معدنية» إلى 8.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتعود أسباب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تحسن المبيعات انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وانخفاض مخصص خسائر إئتمانية متوقعة وارتفاع إيرادات أخرى وانخفاض مخصص الزكاة.

ووفقا للبيان تعود أسباب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض مبيعات المسبوكات المعدنية وانخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الأسلاك المسحوبة بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وارتفاع مخصص خسائر إئتمانية متوقعة وانخفاض إيرادات أخرى وارتفاع المصاريف البنكية وانخفاض أرباح الودائع البنكية. الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) في الربع الثالث من 2024 بنسبة 49.9% إلى 8.9 مليون ريال، مقابل 5.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، تعود أسباب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض مبيعات المسبوكات المعدنية وانخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الأسلاك المسحوبة بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وارتفاع مخصص خسائر إئتمانية متوقعة وانخفاض أرباح الودائع البنكية.وتعود أسباب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تحسن المبيعات انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وانخفاض مخصص خسائر إئتمانية متوقعة وارتفاع إيرادات أخرى وانخفاض مخصص الزكاة.ووفقا للبيان تعود أسباب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض مبيعات المسبوكات المعدنية وانخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الأسلاك المسحوبة بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وارتفاع مخصص خسائر إئتمانية متوقعة وانخفاض إيرادات أخرى وارتفاع المصاريف البنكية وانخفاض أرباح الودائع البنكية.