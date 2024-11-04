شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «شاكر» إلى 17.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وشهدت الإيرادات زيادةً قدرها 11.12% على أساس سنوي لتصل إلى مبلغ 358.62 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2024.

وشهد إجمالي الربح زيادةً ملحوظة قدرها 9.19% على أساس سنوي ليصل إلى مبلغ 88.85 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2024، مقارنةً بإجمالي ربح بلغ 81.36 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2023. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الإيرادات واستقرار هامش الربح.

وشهدت الأرباح التشغيلية زيادةً بنسبة 18.31% على أساس سنوي لتصل إلى 22.60 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2024، مقارنةً بـ 19.10 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2023. وجاءت هذه الزيادة بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع الإيرادات رغم ارتفاع مخصصات الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى.

وشهد صافي الربح، العائد إلى مساهمي الشركة، زيادةً قدرها 5.62% على أساس سنوي، من 16.77 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2023 إلى 17.72 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2024. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الإيرادات وإجمالي الربح، وانخفاض تكاليف التمويل ومصاريف الزكاة، لتعوّض بشكل جزئي انخفاض حصة أرباح الشركة من مصنع إل جي– شاكر.

وحقّقت "شاكر" صافي ربح بلغ 17.72 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2024، ما يعكس زيادةً قدرها 7.72% على أساس ربع سنوي مقارنةً بصافي الربح المسجّل في الربع الثاني من السنة المالية 2024. وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات وإجمالي الربح.

وعلاوةً على ذلك، ساهم انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وانخفاض مخصصات الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى فضلاً عن انخفاض تكاليف التمويل، في التحسّن الإجمالي لصافي الربح، ما ساعد في التعويض الجزئي لانخفاض حصة أرباح الشركة من مصنع إل جي– شاكر.

وحقّقت شاكر أعلى صافي ربح لها لفترة الأشهر التسعة الأولى منذ عام 2017. حيث بلغ 66.41 مليون ريال للتسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2024، بزيادةٍ قدرها8.11% مقارنةً بصافي ربح بلغ 61.43 مليون ريال لفترة التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2023.

وشهدت الإيرادات زيادةً قدرها 14.37% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.12 مليار ريال لفترة الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024.

وشهد إجمالي الربح زيادةً قدرها 11.17% على أساس سنوي ليصل إلى مبلغ 269.81 مليون ريال لفترة التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2024، مقارنةً بإجمالي ربح بلغ 242.70 مليون ريال لفترة الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023. وجاءت هذه الزيادة في إجمالي الربح بالتماشي مع ارتفاع الإيرادات.

وانخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 3.02% على أساس سنوي لتصل إلى 65.48 مليون ريال، ونجم هذا الانخفاض بشكل رئيسي عن ارتفاع مخصصات الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى، وارتفاع مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية، بالتماشي مع المبادرات المتواصلة في التسويق وزيادة الكوادر العاملة.

وشهد صافي الربح، العائد إلى مساهمي الشركة، زيادةً قدرها 8.11% على أساس سنوي، من 61.43 مليون ريال لفترة الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023 إلى 66.41 مليون ريال لفترة التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2024.

وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الإيرادات وإجمالي الربح، وانخفاض تكاليف التمويل ومصاريف الزكاة، لتساهم في التعويض الجزئي لانخفاض حصة أرباح الشركة من مصنع إل جي– شاكر. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر في الربع الثالث من 2024 بنسبة 5.6% إلى 17.7 مليون ريال، مقابل 16.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، حققت "شاكر" أعلى صافي ربح لها خلال الربع الثالث منذ عام 2017 والذي بلغ 17.72 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2024، بزيادةٍ قدرها 5.62% مقارنةً بصافي ربح بلغ 16.77 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2023.وشهدت الإيرادات زيادةً قدرها 11.12% على أساس سنوي لتصل إلى مبلغ 358.62 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2024.وشهد إجمالي الربح زيادةً ملحوظة قدرها 9.19% على أساس سنوي ليصل إلى مبلغ 88.85 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2024، مقارنةً بإجمالي ربح بلغ 81.36 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2023. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الإيرادات واستقرار هامش الربح.وشهدت الأرباح التشغيلية زيادةً بنسبة 18.31% على أساس سنوي لتصل إلى 22.60 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2024، مقارنةً بـ 19.10 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2023. وجاءت هذه الزيادة بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع الإيرادات رغم ارتفاع مخصصات الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى.وشهد صافي الربح، العائد إلى مساهمي الشركة، زيادةً قدرها 5.62% على أساس سنوي، من 16.77 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2023 إلى 17.72 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2024. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الإيرادات وإجمالي الربح، وانخفاض تكاليف التمويل ومصاريف الزكاة، لتعوّض بشكل جزئي انخفاض حصة أرباح الشركة من مصنع إل جي– شاكر.وحقّقت "شاكر" صافي ربح بلغ 17.72 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2024، ما يعكس زيادةً قدرها 7.72% على أساس ربع سنوي مقارنةً بصافي الربح المسجّل في الربع الثاني من السنة المالية 2024. وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات وإجمالي الربح.وعلاوةً على ذلك، ساهم انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وانخفاض مخصصات الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى فضلاً عن انخفاض تكاليف التمويل، في التحسّن الإجمالي لصافي الربح، ما ساعد في التعويض الجزئي لانخفاض حصة أرباح الشركة من مصنع إل جي– شاكر.وحقّقت شاكر أعلى صافي ربح لها لفترة الأشهر التسعة الأولى منذ عام 2017. حيث بلغ 66.41 مليون ريال للتسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2024، بزيادةٍ قدرها8.11% مقارنةً بصافي ربح بلغ 61.43 مليون ريال لفترة التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2023.وشهدت الإيرادات زيادةً قدرها 14.37% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.12 مليار ريال لفترة الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024.وشهد إجمالي الربح زيادةً قدرها 11.17% على أساس سنوي ليصل إلى مبلغ 269.81 مليون ريال لفترة التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2024، مقارنةً بإجمالي ربح بلغ 242.70 مليون ريال لفترة الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023. وجاءت هذه الزيادة في إجمالي الربح بالتماشي مع ارتفاع الإيرادات.وانخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 3.02% على أساس سنوي لتصل إلى 65.48 مليون ريال، ونجم هذا الانخفاض بشكل رئيسي عن ارتفاع مخصصات الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى، وارتفاع مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية، بالتماشي مع المبادرات المتواصلة في التسويق وزيادة الكوادر العاملة.وشهد صافي الربح، العائد إلى مساهمي الشركة، زيادةً قدرها 8.11% على أساس سنوي، من 61.43 مليون ريال لفترة الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023 إلى 66.41 مليون ريال لفترة التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2024.وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الإيرادات وإجمالي الربح، وانخفاض تكاليف التمويل ومصاريف الزكاة، لتساهم في التعويض الجزئي لانخفاض حصة أرباح الشركة من مصنع إل جي– شاكر.