شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت تبوك» تتحول للربحية بـ23 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.

وبحسب البيان، يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة المبيعات وزيادة الإيرادات الأخرى.

وقرر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2024م.

ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 22.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-05-09 الموافق 2024-11-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-19 الموافق 2024-11-21. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة أسمنت تبوك للربحية في الربع الثالث من 2024 بـ23.05 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 4.15 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات وزيادة الإيرادات الأخرى.ويعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.وبحسب البيان، يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة المبيعات وزيادة الإيرادات الأخرى.وقرر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2024م.ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 22.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90 مليون سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-05-09 الموافق 2024-11-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-19 الموافق 2024-11-21.