شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الدواء» إلى 75 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: التحكم في المصروفات والتي أدت إلى زيادة مقدارها 6.5 مليون ريال وبنسبة (6.2%) في الأرباح التشغيلية عن الربع المماثل من العام السابق 2023م.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي عن الربع السابق إلى الزيادة في مصاريف البيع والتوزيع للافتتاحات الجديدة، والزيادة في مصاريف العروض الترويجية لدعم رقم المبيعات.

وارتفع صافي الربح في الفترة الحالية (9 أشهر) من عام 2024م بمقدار 29.4 مليون ريال أو بنسبة (12.4٪) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2023م.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في المبيعات والتي أدت إلى الزيادة في إجمالي الربح بمقدار 129 مليون ريال وبنسبة (8.2%) عن الفترة المماثلة من العام السابق 2023م.

وشملت الأسباب: التحكم في المصروفات والتي أدت إلى زيادة مقدارها 34.7 مليون ريال وبنسبة (10.2%) في الأرباح التشغيلية عن الفترة المماثلة من العام السابق 2023م. توزيع أرباح نقدية قرر مجلس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2024 م.

ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 53,125,000 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 85,000,000 سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.625 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.25%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-05-08 الموافق 2024-11-10، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-23 الموافق 2024-11-25. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الدواء للخدمات الطبية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 5.3% إلى 75 مليون ريال، مقابل 71.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي الربح في الربع الثالث 2024 نتيجة الزيادة في المبيعات والتي أدت إلى الزيادة في إجمالي الربح بمقدار 49.2 مليون (9.4%) عن الربع المماثل من العام السابق 2023م.وتضمنت الأسباب: التحكم في المصروفات والتي أدت إلى زيادة مقدارها 6.5 مليون ريال وبنسبة (6.2%) في الأرباح التشغيلية عن الربع المماثل من العام السابق 2023م.ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي عن الربع السابق إلى الزيادة في مصاريف البيع والتوزيع للافتتاحات الجديدة، والزيادة في مصاريف العروض الترويجية لدعم رقم المبيعات.وارتفع صافي الربح في الفترة الحالية (9 أشهر) من عام 2024م بمقدار 29.4 مليون ريال أو بنسبة (12.4٪) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2023م.ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في المبيعات والتي أدت إلى الزيادة في إجمالي الربح بمقدار 129 مليون ريال وبنسبة (8.2%) عن الفترة المماثلة من العام السابق 2023م.وشملت الأسباب: التحكم في المصروفات والتي أدت إلى زيادة مقدارها 34.7 مليون ريال وبنسبة (10.2%) في الأرباح التشغيلية عن الفترة المماثلة من العام السابق 2023م.قرر مجلس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2024 م.ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 53,125,000 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 85,000,000 سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.625 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.25%.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-05-08 الموافق 2024-11-10، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-23 الموافق 2024-11-25.