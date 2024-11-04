شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أليانز إس إف» إلى 4.5 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الارتفاع في صافي دخل الاستثمار بنسبة 160% وإلى ارتفاع في إجمالي نتيجة خدمة التأمين بنسبة 101%.

وبحسب البيان، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالي مقارنة مع الفترة المماثل من العام السابق إلى انخفاض إجمالي نتيجة خدمة التأمين بنسبة 39% وانخفاض في نتيجة خدمة التأمين قبل عقود إعادة التأمين بنسبة 38%. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، في الربع الثالث من 2024 بنسبة 26.15% إلى 4.520 مليون ريال، مقابل 3.583 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع في إجمالي نتيجة خدمة التأمين بنسبة 499%, وارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بنسبة 182%.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الارتفاع في صافي دخل الاستثمار بنسبة 160% وإلى ارتفاع في إجمالي نتيجة خدمة التأمين بنسبة 101%.وبحسب البيان، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالي مقارنة مع الفترة المماثل من العام السابق إلى انخفاض إجمالي نتيجة خدمة التأمين بنسبة 39% وانخفاض في نتيجة خدمة التأمين قبل عقود إعادة التأمين بنسبة 38%.