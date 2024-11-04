الاقتصاد

ارتفاع أرباح «أليانز إس إف» إلى 4.5 مليون ريال في الربع الثالث

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أليانز إس إف» إلى 4.5 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، في الربع الثالث من 2024 بنسبة 26.15% إلى 4.520 مليون ريال، مقابل 3.583 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع في إجمالي نتيجة خدمة التأمين بنسبة 499%, وارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بنسبة 182%.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الارتفاع في صافي دخل الاستثمار بنسبة 160% وإلى ارتفاع في إجمالي نتيجة خدمة التأمين بنسبة 101%.
وبحسب البيان، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالي مقارنة مع الفترة المماثل من العام السابق إلى انخفاض إجمالي نتيجة خدمة التأمين بنسبة 39% وانخفاض في نتيجة خدمة التأمين قبل عقود إعادة التأمين بنسبة 38%.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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