شكرا لقرائتكم خبر عن «تدوير» تحصل على تسهيلات من بنك التصدير والاستيراد بـ50 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة التسهيلات الائتمانية.

وأضافت أن الهدف من التمويل: تسهيلات لغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل. الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تدوير البيئة الأهلية "تدوير"، اليوم، اتفاقية تسهيلات ائتمانية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك التصدير والاستيراد السعودي.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي التمويل 50 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة واحدة من تاريخ تمويل متطلبات رأس المال العامل.وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة التسهيلات الائتمانية.وأضافت أن الهدف من التمويل: تسهيلات لغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل.