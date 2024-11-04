شكرا لقرائتكم خبر عن «تدوير» تحصل على تسهيلات من بنك التصدير والاستيراد بـ50 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تدوير البيئة الأهلية "تدوير"، اليوم، اتفاقية تسهيلات ائتمانية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك التصدير والاستيراد السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي التمويل 50 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة واحدة من تاريخ تمويل متطلبات رأس المال العامل.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة التسهيلات الائتمانية.
وأضافت أن الهدف من التمويل: تسهيلات لغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي التمويل 50 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة واحدة من تاريخ تمويل متطلبات رأس المال العامل.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة التسهيلات الائتمانية.
وأضافت أن الهدف من التمويل: تسهيلات لغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل.