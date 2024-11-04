الاقتصاد

«تشب» تحصل على تأكيد تصنيف القوة المالية «A3» من «موديز»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني على تأكيد تصنيف القوة المالية (A3) من وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز والمخصص لشركة تشب العربية للتأمين التعاوني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، جاء ذلك وفقاً لتقريرها بتاريخ 04-11-2024م.
ويعكس تصنيف القوة المالية (A3) لشركة تشْب العربية للتأمين التعاوني: قوة جودة الأصول التي تتجلى في استراتيجيتها المحافظة لإدارة محفظة استثماراتها، ووجود رسملة قوية، وسجلها التاريخي من الربحية الجيدة مع بلوغ العائد على رأس المال ( ROC) نحو 6٪ في نهاية عام 2023 مدفوعاً بتحسن أداء الاكتتاب.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف توقعات الوكالة مع الدعم من مجموعة تْشب بأن تحافظ شركة تشب العربية للتأمين التعاوني على ربحيتها القوية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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