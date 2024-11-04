شكرا لقرائتكم خبر عن «تشب» تحصل على تأكيد تصنيف القوة المالية «A3» من «موديز» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني على تأكيد تصنيف القوة المالية (A3) من وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز والمخصص لشركة تشب العربية للتأمين التعاوني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك وفقاً لتقريرها بتاريخ 04-11-2024م.
ويعكس تصنيف القوة المالية (A3) لشركة تشْب العربية للتأمين التعاوني: قوة جودة الأصول التي تتجلى في استراتيجيتها المحافظة لإدارة محفظة استثماراتها، ووجود رسملة قوية، وسجلها التاريخي من الربحية الجيدة مع بلوغ العائد على رأس المال ( ROC) نحو 6٪ في نهاية عام 2023 مدفوعاً بتحسن أداء الاكتتاب.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف توقعات الوكالة مع الدعم من مجموعة تْشب بأن تحافظ شركة تشب العربية للتأمين التعاوني على ربحيتها القوية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك وفقاً لتقريرها بتاريخ 04-11-2024م.
ويعكس تصنيف القوة المالية (A3) لشركة تشْب العربية للتأمين التعاوني: قوة جودة الأصول التي تتجلى في استراتيجيتها المحافظة لإدارة محفظة استثماراتها، ووجود رسملة قوية، وسجلها التاريخي من الربحية الجيدة مع بلوغ العائد على رأس المال ( ROC) نحو 6٪ في نهاية عام 2023 مدفوعاً بتحسن أداء الاكتتاب.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف توقعات الوكالة مع الدعم من مجموعة تْشب بأن تحافظ شركة تشب العربية للتأمين التعاوني على ربحيتها القوية.