وزير الإسكان: استضافة مصر للمنتدى تعد تتويجا لجهود كبيرة بمجال التنمية العمرانية

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الشربيني: النسخة الـ12 للمنتدى.. نسخة استثنائية.. وعدد المسجلين 37 ألفا.. وبمشاركة 72 وزيراً وعشرات العمد والمحافظين ورؤساء البلديات من مختلف أنحاء العالم

نستهدف مشاركة التجربة العمرانية المصرية مع دول العالم.. وتصدير العقار المصري.. وفتح أسواق جديدة لشركات المقاولات المصرية والمطورين العقاريين

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى، تعد تتويجاً للجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأثمرت عن تحقيق طفرة كبيرة فى مجال التنمية العمرانية بمختلف مجالاتها.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للمنتدى الحضرى العالمى، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيدة/ أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.



وأكد وزير الإسكان، أن النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى تعد نسخة استثنائية فى تاريخ المنتدى، حيث بلغ عدد المسجلين 37 ألف مسجل من 182 دولة، وبمشاركة 72 وزيراً، وعشرات العمد والمحافظين ورؤساء البلديات من مختلف أنحاء العالم، هذا بخلاف المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والقطاعات العامة والخاصة، والعديد من الخبراء فى مجالات التنمية العمرانية.



وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، تستهدف تعظيم الاستفادة من استضافة المنتدى الحضرى العالمى، لعرض التجربة العمرانية المصرية، ومشاركتها مع مختلف دول العالم، إضافة إلى توفير فرصة جيدة لتصدير العقار المصري، وفتح آفاق وأسواق جديدة لشركات المقاولات المصرية والمكاتب الاستشارية والمطورين العقاريين، للانطلاق نحو الأسواق العربية والإفريقية والعالمية.