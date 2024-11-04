شكرا لقرائتكم خبر عن 74.46 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الإثنين الموافق 4-11-2024، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية ارتفعت بصورة طفيفة اليوم الإثنين، عقب إعلان أوبك + أمس أنها ستمدد خفض إنتاجها بمقدار 22 مليون برميل يومياً لمدة شهر آخر حيث كان من المقرر أن يتم زيادة الإنتاج بمقدار 180ألف برميل بدءاً من الشهر القادم .

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 74.46دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي70.89دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 71.59دولار للبرميل.



