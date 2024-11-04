شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أمين عام الأمم المتحدة: المنتدى الحضرى رسالة للعالم بقدرة مصر على تنفيذ مشروعات كبرى والان مع تفاصيل الخبر

قالت آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، أن استضافه مصر المنتدي الحضري العالمي، رساله قوية للعالم أجمع بقدرة الحكومة المصرية علي تنفيذ مشروعات قومية كبري بمواصفات عالمية ، وهو سبب اختيار مصر لاستضافة المنتدي الحضري العالمي .

وأضافت آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، ان المنتدي الحضري العالمي فرصة لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالاستدامة والشمولية اعادة تدوير المخلفات، وكذا قضايا اخري تتعلق بجودة الحياه والمستوطنات البشرية .

وأوضحت ان المنتدي سيصدر ٣ وثائق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واكدت علي دور الإعلام لنشر الوعي بأهداف المنتدي وقدمت الشكر للحكومة المصرية .