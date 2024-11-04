شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «صناعة الورق» إلى 20.59 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى ارتفاع المصاريف البيعية والتوزيعية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن الناتجة من ارتفاع تكلفة الديزل، مما أثر على الربح التشغيلي وصافي الربح.

وقامت الشركة بتصفية شركاتها التابعة الموجودة في الأردن تنفيذا لإستراتيجية الشركة بالتخارج من الشركات غير العاملة والذي نتج عنه تسجيل خسارة بقيمة 1.1 مليون ريال.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 20.8٪ إلى ارتفاع المصاريف البيعية والتوزيعية نتيجة زيادة المبيعات، بالإضافة إلى تسجيل إيرادات أخرى في الربع السابق، مما ساهم في تحقيق ربح أعلى في الربع السابق مقارنة بالربع الحالي.

ويضاف إلى ذلك فقد قامت الشركة بتصفية شركاتها التابعة الموجودة في الأردن والذي نتج عنه تسجيل خسارة بقيمة 1.1 مليون ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 59.0٪ إلى زيادة المبيعات وتخفيض تكلفة الإنتاج مما ساهم في تحسين هوامش ربحية الشركة.

بالإضافة إلى ذلك انخفضت المصاريف التمويلية، فيما انخفضت مخصصات الذمم المدينة نتيجة لإحكام الرقابة على العمليات البيعية. وبالمقابل فقد ارتفعت المصاريف البيعية والتوزيعية بشكل طفيف بسبب الزيادة في تكلفة الديزل بشكل رئيسي. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة السعودية لصناعة الورق في الربع الثالث من 2024 بنسبة 8.2% إلى 20.59 مليون ريال، مقارنة بـ22.42 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى ارتفاع المصاريف البيعية والتوزيعية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن الناتجة من ارتفاع تكلفة الديزل، مما أثر على الربح التشغيلي وصافي الربح.وقامت الشركة بتصفية شركاتها التابعة الموجودة في الأردن تنفيذا لإستراتيجية الشركة بالتخارج من الشركات غير العاملة والذي نتج عنه تسجيل خسارة بقيمة 1.1 مليون ريال.ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 20.8٪ إلى ارتفاع المصاريف البيعية والتوزيعية نتيجة زيادة المبيعات، بالإضافة إلى تسجيل إيرادات أخرى في الربع السابق، مما ساهم في تحقيق ربح أعلى في الربع السابق مقارنة بالربع الحالي.ويضاف إلى ذلك فقد قامت الشركة بتصفية شركاتها التابعة الموجودة في الأردن والذي نتج عنه تسجيل خسارة بقيمة 1.1 مليون ريال.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 59.0٪ إلى زيادة المبيعات وتخفيض تكلفة الإنتاج مما ساهم في تحسين هوامش ربحية الشركة.بالإضافة إلى ذلك انخفضت المصاريف التمويلية، فيما انخفضت مخصصات الذمم المدينة نتيجة لإحكام الرقابة على العمليات البيعية. وبالمقابل فقد ارتفعت المصاريف البيعية والتوزيعية بشكل طفيف بسبب الزيادة في تكلفة الديزل بشكل رئيسي.