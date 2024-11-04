شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «تشب» إلى 1.71 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: انخفاض في حصة الفائض من وعاء التأمين (إيرادات الحج والعمرة) بمقدار 789 ألف ريال، أي بانخفاض قدره 100 ٪ مقارنة بالربع بالربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمبلغ 1,409 مليون ريال مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع في مصاريف خدمة التأمين للربع الحالي بملغ 4,124 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 9% مقارنة بالربع السابق، وارتفاع في المصروفات التشغيلية الأخرى بمبلغ 735 ألف ريال، أي بارتفاع قدره 20% مقارنة بالربع السابق.

وتضمنت الأسباب: انخفاض في حصة الفائض من وعاء التأمين (إيرادات الحج والعمرة) بمقدار 809 ألف ريال، أي بانخفاض قدره 100٪ مقارنة بالربع السابق.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للفترة الحالية (9 أشهر) بمبلغ 5,195 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع في صافي مصاريف عقود إعادة التأمين للفترة الحالية بمبلغ 81,920 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 120% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وشملت الأسباب: ارتفاع في صافي مصاريف تمويل التأمين بمبلغ 482 ألف ريال، أي بارتفاع قدره 66% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وارتفاع في المصروفات التشغيلية الأخرى بمبلغ 615 ألف ريال، أي بارتفاع قدره 6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتضمنت الأسباب: انخفاض في حصة الفائض من وعاء التأمين (إيرادات الحج والعمرة) بمبلغ 5,419 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 87% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة تشب العربية للتأمين التعاوني في الربع الثالث من 2024 بنسبة 76.9% إلى 1.715 مليون ريال، مقارنة بـ7.443 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى: ارتفاع في مصروفات خدمة التأمين بمبلغ 32,088 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 206٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وارتفاع في صافي مصاريف تمويل التأمين بمبلغ 374 ألف ريال، أي بارتفاع قدره 1290% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وارتفاع في المصروفات التشغيلية الأخرى بمبلغ 543 ألف ريال، أي بارتفاع قدره 14% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.وتضمنت الأسباب: انخفاض في حصة الفائض من وعاء التأمين (إيرادات الحج والعمرة) بمقدار 789 ألف ريال، أي بانخفاض قدره 100 ٪ مقارنة بالربع بالربع المماثل من العام السابق.ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمبلغ 1,409 مليون ريال مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع في مصاريف خدمة التأمين للربع الحالي بملغ 4,124 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 9% مقارنة بالربع السابق، وارتفاع في المصروفات التشغيلية الأخرى بمبلغ 735 ألف ريال، أي بارتفاع قدره 20% مقارنة بالربع السابق.وتضمنت الأسباب: انخفاض في حصة الفائض من وعاء التأمين (إيرادات الحج والعمرة) بمقدار 809 ألف ريال، أي بانخفاض قدره 100٪ مقارنة بالربع السابق.ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للفترة الحالية (9 أشهر) بمبلغ 5,195 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع في صافي مصاريف عقود إعادة التأمين للفترة الحالية بمبلغ 81,920 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 120% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.وشملت الأسباب: ارتفاع في صافي مصاريف تمويل التأمين بمبلغ 482 ألف ريال، أي بارتفاع قدره 66% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وارتفاع في المصروفات التشغيلية الأخرى بمبلغ 615 ألف ريال، أي بارتفاع قدره 6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.وتضمنت الأسباب: انخفاض في حصة الفائض من وعاء التأمين (إيرادات الحج والعمرة) بمبلغ 5,419 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 87% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.