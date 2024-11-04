شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «السيف غاليري» إلى 8.61 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: انخفاض هامش الربح الخاص بأسعار العروض الترويجية وذلك لزيادة الحصة السوقية، وارتفاع مصروف الفوائد التمويلية بسبب ارتفاع سعر الفائدة وزيادة حجم التسهيلات البنكية, علما أن الشركة عملت على تخفيض حجم التسهيلات البنكية والاعتماد على الموارد الذاتية للشركة.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى: ارتفاع هامش الربح الذي يعود بصورة أساسية لارتفاع المبيعات بنسبة 55%.

وبحسب البيان يعود سبب انخفاض الأرباح في الأشهر التسعة الأولى على أساس سنوي إلى: ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة نتيجة ارتفاع أسعار الشحن العالمية.

وشملت الأسباب: انخفاض هامش الربح الخاص بأسعار العروض الترويجية وذلك لزيادة الحصة السوقية، وارتفاع مصروف الفوائد التمويلية بسبب ارتفاع سعر الفائدة وزيادة حجم التسهيلات البنكية, علما أن الشركة عملت على تخفيض حجم التسهيلات البنكية والاعتماد على الموارد الذاتية للشركة.

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار (السيف غاليري) في الربع الثالث من 2024 بنسبة 43.5% إلى 8.619 مليون ريال، مقارنة بـ 15.268 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب انخفاض الأرباح إلى: ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة نتيجة ارتفاع أسعار الشحن العالمية.وتضمنت الأسباب: انخفاض هامش الربح الخاص بأسعار العروض الترويجية وذلك لزيادة الحصة السوقية، وارتفاع مصروف الفوائد التمويلية بسبب ارتفاع سعر الفائدة وزيادة حجم التسهيلات البنكية, علما أن الشركة عملت على تخفيض حجم التسهيلات البنكية والاعتماد على الموارد الذاتية للشركة.ويعود سبب ارتفاع الأرباح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى: ارتفاع هامش الربح الذي يعود بصورة أساسية لارتفاع المبيعات بنسبة 55%.وبحسب البيان يعود سبب انخفاض الأرباح في الأشهر التسعة الأولى على أساس سنوي إلى: ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة نتيجة ارتفاع أسعار الشحن العالمية.وشملت الأسباب: انخفاض هامش الربح الخاص بأسعار العروض الترويجية وذلك لزيادة الحصة السوقية، وارتفاع مصروف الفوائد التمويلية بسبب ارتفاع سعر الفائدة وزيادة حجم التسهيلات البنكية, علما أن الشركة عملت على تخفيض حجم التسهيلات البنكية والاعتماد على الموارد الذاتية للشركة.