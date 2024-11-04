شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «لومي» إلى 40.13 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة لومي للتأجير في الربع الثالث من 2024 بنسبة 14.8% إلى 40.135 مليون ريال، مقارنة بـ34.965 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع الربح الإجمالي في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 116 مليون ريال.
وتضاعفت تكلفة التمويل بمقدار 2.2 لتصل إلى 35 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع مستويات الاقتراض.
وانخفض صافي الربح في الربع الحالي، بمقدار 6 ملايين ريال، أي بنسبة 13٪، ليصل إلى 40 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.
ويعود هذا الانخفاض إلى ارتفاع الربح التشغيلي في الربع الثاني من عام 2024 نتيجة لتلقي الشركة خلال تلك الفترة خصمًا من مورديها خاص بشراء المركبات.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفض صافي الربح بنسبة 3٪ بما يعادل 4 ملايين ريال، ليصل إلى 131 مليون ريال على أساس سنوي.
وارتفعت تكلفة التمويل بمقدار 2.4 مرة لتصل إلى 102 مليون ريال في التسعة أشهر من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع مستويات الاقتراض.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع الربح الإجمالي في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 116 مليون ريال.
وتضاعفت تكلفة التمويل بمقدار 2.2 لتصل إلى 35 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع مستويات الاقتراض.
وانخفض صافي الربح في الربع الحالي، بمقدار 6 ملايين ريال، أي بنسبة 13٪، ليصل إلى 40 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.
ويعود هذا الانخفاض إلى ارتفاع الربح التشغيلي في الربع الثاني من عام 2024 نتيجة لتلقي الشركة خلال تلك الفترة خصمًا من مورديها خاص بشراء المركبات.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفض صافي الربح بنسبة 3٪ بما يعادل 4 ملايين ريال، ليصل إلى 131 مليون ريال على أساس سنوي.
وارتفعت تكلفة التمويل بمقدار 2.4 مرة لتصل إلى 102 مليون ريال في التسعة أشهر من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع مستويات الاقتراض.