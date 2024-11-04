شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «أمانة للتأمين» 98.2% في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: التغير في صافي دخل/(مصروفات) تمويل التأمين بمبلغ -0.4 مليون ريال، وتغير إيجابي في مصروفات التشغيل الأخرى بمبلغ +3.9 مليون ريال، والتغير في مخصص الزكاة بمبلغ -2.8 مليون ريال.

وبلغ الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى مبلغ -9.4 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ -11 مليون ريال.

وتضمنت الأسباب: انخفاض صافي دخل الاستثمار بمبلغ -1.5 مليون ريال، والتغير في صافي دخل/(مصروفات) تمويل التأمين بمبلغ -0.5 مليون ريال، وانخفاض في الإيرادات الأخرى بمبلغ -1.2 مليون ريال، وتغير إيجابي في مصروفات التشغيل الأخرى بمبلغ +5.7 مليون ريال، والتغير في مخصص الزكاة بمبلغ -0.9 مليون ريال.

وبلغ الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى مبلغ -17.4 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى صافي: انخفاض في صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ -27 مليون ريال، وارتفاع في صافي دخل الاستثمار بمبلغ +5.5 مليون ريال.

وتضمنت الأسباب: التغير في صافي دخل/(مصروفات) تمويل التأمين بمبلغ -0.5 مليون ريال، وارتفاع في الإيرادات الأخرى بمبلغ +1.2 مليون ريال، وتغير إيجابي في مصروفات التشغيل الأخرى بمبلغ +3.5 مليون ريال، والتغير في مخصص الزكاة بمبلغ -0.1 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة أمانة للتأمين التعاوني في الربع الثالث من 2024 بنسبة 98.2% إلى 169 ألف ريال، مقارنة بـ 9.4 مليون ريال، في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يرجع انخفاض الأرباح إلى انخفاض في صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ -9.0 مليون ريال، وانخفاض صافي دخل الاستثمار بمبلغ -0.9 مليون ريال.وتضمنت الأسباب: التغير في صافي دخل/(مصروفات) تمويل التأمين بمبلغ -0.4 مليون ريال، وتغير إيجابي في مصروفات التشغيل الأخرى بمبلغ +3.9 مليون ريال، والتغير في مخصص الزكاة بمبلغ -2.8 مليون ريال.وبلغ الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى مبلغ -9.4 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ -11 مليون ريال.وتضمنت الأسباب: انخفاض صافي دخل الاستثمار بمبلغ -1.5 مليون ريال، والتغير في صافي دخل/(مصروفات) تمويل التأمين بمبلغ -0.5 مليون ريال، وانخفاض في الإيرادات الأخرى بمبلغ -1.2 مليون ريال، وتغير إيجابي في مصروفات التشغيل الأخرى بمبلغ +5.7 مليون ريال، والتغير في مخصص الزكاة بمبلغ -0.9 مليون ريال.وبلغ الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى مبلغ -17.4 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى صافي: انخفاض في صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ -27 مليون ريال، وارتفاع في صافي دخل الاستثمار بمبلغ +5.5 مليون ريال.وتضمنت الأسباب: التغير في صافي دخل/(مصروفات) تمويل التأمين بمبلغ -0.5 مليون ريال، وارتفاع في الإيرادات الأخرى بمبلغ +1.2 مليون ريال، وتغير إيجابي في مصروفات التشغيل الأخرى بمبلغ +3.5 مليون ريال، والتغير في مخصص الزكاة بمبلغ -0.1 مليون ريال.