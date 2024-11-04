الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مساهمي «سال» عن الربع الثالث من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «سال» عن الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة سال للخدمات اللوجستية، أمس، توزيع أرباح مرحلية عن الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 116 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 80 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.45 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 14.5%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-08 الموافق 2024-11-10، فيما سيكون تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الأحقية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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