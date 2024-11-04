شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «إس تي سي» عن الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية إس تي سي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من 2024.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021م، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30-11-2021م. إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح والذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30-8-2022م، وذلك بتوزيع 0.40 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة.
وبلغ إجمالي المبلغ الموزع 1,994.76 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4,986.91 مليار سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية4 %.
وأفادت الشركة بأن تاريخ الأحقية 1446-05-04 الموافق 2024-11-06، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-24 الموافق 2024-11-26.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021م، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30-11-2021م. إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح والذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30-8-2022م، وذلك بتوزيع 0.40 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة.
وبلغ إجمالي المبلغ الموزع 1,994.76 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4,986.91 مليار سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية4 %.
وأفادت الشركة بأن تاريخ الأحقية 1446-05-04 الموافق 2024-11-06، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-24 الموافق 2024-11-26.