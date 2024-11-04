شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «إس تي سي» عن الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية