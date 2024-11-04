شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أديس» تقفز إلى 203.28 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وجاء الارتفاع في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، مدفوعا بالنمو في الإيرادات و هامش الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء.

وارتفع صافي الربح بنسبة 0.6% الي 203.3 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024 صعودا من 202.1 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024.

وقفز صافي الربح بنسبة 114.2% على أساس سنوي ليبلغ 606.3 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بما يعكس النمو في الإيرادات خلال نفس الفترة.

أما هامش صافي الربح فقد ارتفع من 9.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 إلى 13.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، على خلفية ارتفاع هامش الأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء (الذي ارتفع بواقع 2.1 نقطة مئوية) وانخفاض نسبة الفوائد إلى الإيرادات (بواقع 4.4 نقطة مئوية)، وهو ما تلاشى أثره جزئياً بارتفاع نفقات الاستهلاك (-2.5%) في أعقاب تشغيل المنصات في المملكة العربية السعودية والكويت والهند. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أديس القابضة في الربع الثالث من 2024 بنسبة 132.7% إلى 203.285 مليون ريال، مقابل 87.353 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، سجل صافي الربح زيادة كبيرة بما يعكس النمو في الإيرادات خلال نفس الفترة. وعلى مستوى الربع الثالث من 2024 منفرداً ارتفع هامش صافي الربح بواقع 4.8 نقطة مئوية ليسجل 12.9% على خلفية ارتفاع هامش الأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء (الذي ارتفع بواقع 1.9 نقطة مئوية) وانخفاض نسبة الفوائد إلى الإيرادات وهو ما تلاشى أثره جزئياً بارتفاع نفقات الاستهلاك في أعقاب تشغيل المنصات في المملكة العربية السعوديةوالكويت والهند.وجاء الارتفاع في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، مدفوعا بالنمو في الإيرادات و هامش الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء.وارتفع صافي الربح بنسبة 0.6% الي 203.3 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024 صعودا من 202.1 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024.وقفز صافي الربح بنسبة 114.2% على أساس سنوي ليبلغ 606.3 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بما يعكس النمو في الإيرادات خلال نفس الفترة.أما هامش صافي الربح فقد ارتفع من 9.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 إلى 13.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، على خلفية ارتفاع هامش الأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء (الذي ارتفع بواقع 2.1 نقطة مئوية) وانخفاض نسبة الفوائد إلى الإيرادات (بواقع 4.4 نقطة مئوية)، وهو ما تلاشى أثره جزئياً بارتفاع نفقات الاستهلاك (-2.5%) في أعقاب تشغيل المنصات في المملكة العربية السعودية والكويت والهند.