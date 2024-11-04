شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليجية العامة» تتحول للخسارة في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني إلى الخسارة في الربع الثالث من 2024 مسجلة 1.799 مليون ريال، مقابل أرباح بـ1.494 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية سجلت الشركة خسارة، نتيجة ارتفاع مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 46.809 مليون ريال بنسبة 82.48% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصروف عقود إعادة التأمين بمبلغ 1.923 مليون ريال وبنسبة انخفاض 19.63% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع خسائر نتائج خدمات التأمين بمبلغ 5.840 مليون ريال مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وشملت الأسباب: ارتفاع دخل الاستثمار إلى مبلغ 5.145 مليون ريال مقارنة بـ 278 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بفارق قدره 4.858 مليون ريال بنسبة 1.692.68%.
وتضمنت الأسباب: انخفاض تكاليف التشغيل إلى مبلغ 3.011 مليون ريال مقارنة بـ4.464 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بفارق قدره 1.453 مليون ريال بنسبة 32.55%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية سجلت الشركة خسارة، نتيجة ارتفاع مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 46.809 مليون ريال بنسبة 82.48% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصروف عقود إعادة التأمين بمبلغ 1.923 مليون ريال وبنسبة انخفاض 19.63% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع خسائر نتائج خدمات التأمين بمبلغ 5.840 مليون ريال مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وشملت الأسباب: ارتفاع دخل الاستثمار إلى مبلغ 5.145 مليون ريال مقارنة بـ 278 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بفارق قدره 4.858 مليون ريال بنسبة 1.692.68%.
وتضمنت الأسباب: انخفاض تكاليف التشغيل إلى مبلغ 3.011 مليون ريال مقارنة بـ4.464 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بفارق قدره 1.453 مليون ريال بنسبة 32.55%.