شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت نجران» إلى 17.9 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود السبب في ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع كمية المبيعات بالرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية.

وبحسب البيان يعود السبب في انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى ، بالرغم من تحسن أسعار البيع. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت نجران في الربع الثالث من 2024 بنسبة 27.9% إلى 17.9 مليون ريال، مقابل 14 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود السبب في ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تحسن أسعار البيع وكمية المبيعات، بالرغم من ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وانخفاض الإيرادات الأخرى.ويعود السبب في ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع كمية المبيعات بالرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية.وبحسب البيان يعود السبب في انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى ، بالرغم من تحسن أسعار البيع.