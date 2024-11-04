شكرا لقرائتكم خبر انطلاق معرض الدمام 2024 للشاحنات والمعدات الثقيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار رؤية المملكة 2030، ينطلق معرض الشاحنات والمعدات الثقيلة السنوي 2024 المقرر إقامته في مدينة الدمام السعودية، والذي يضم منتجات متميزة، منها الشاحنات والمعدات الثقيلة، ومواد الإنشاءات والأعمال اللوجستية والإسمنت والصلب والنقل العام، إضافة إلى طرح منتجات تزيد عن 20 نوعاً من الآليات والمركبات المخصصة لنقل الركاب والبضائع.

ويأتي المعرض بالتزامن مع احتفال "تاتا موتورز" وموزعها الرسمي "محمد يوسف ناغي للسيارات" بمرور ثلاثة عقود على انطلاقتها في المملكة العربية السعودية، حيث حرصت منذ دخولها إلى السوق في عام 1994 على دعم قطاعات هامة كالإنشاءات والأعمال اللوجستية والنقل العام، والتي تتسم بالتنافسية والموثوقية، ومكّنت العملاء من الحصول على أفضل مستوى من الفعالية التشغيلية والعائد المجزي.

كما توفر إدارة شاملة لمركباتها، تضمن الأداء العالي والموثوقية على المدى الطويل، علاوة على تقديم حزمة متكاملة لخدمات ما بعد البيع، من خلال شبكة من الموزعين المنتشرين في المناطق الرئيسية، مما يتيح للعملاء التواصل مع الفنيين في مراكز الصيانة المعتمدة، وضمان توفير قطع الغيار الأصلية، والاستفادة من حزم الخدمة المخصصة التي تعزز من عمر المركبة ورضا العملاء على حد سواء.

حيث نجحت في تقديم مجموعة واسعة من الآليات والمركبات لعملائها على المستوى العالمي، حيث تتراوح سعة هذه الآليات من 1 إلى 60 طناً، بالإضافة إلى وسائل نقل تتسع لما بين 9 و71 راكباً. ويأتي هذا النجاح بفضل قسم الأبحاث والتطوير الذي حرص على تصميم جميع المنتجات وفق أحدث أنظمة التصنيع الملائمة للظروف السائدة في المملكة.

وحول مسيرة "تاتا موتورز" ومرحلة التوسع المتوقعة لها في المملكة، صرح السيد أنوراج ميهروترا، رئيس العمليات الدولية، قسم المركبات التجارية، قائلاً: "منذ دخولنا إلى المملكة قبل حوالي ثلاثة عقود، حرصنا على لعب دور محوري في دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية عبر طرح المنتجات التي تتسم بالأمان والفعالية، مع استمرارنا في تعزيز نمو السوق والتزامنا بتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل من خلال منتج ذي تكلفة تنافسية وثقة وفعالية عالية وخدمات ما بعد البيع تحقق تطلعات العملاء على اختلافهم. والآن، وفي ظل التطور المتسارع الذي تشهده البنية التحتية في المملكة، والطلب الكبير على الآليات والمعدات الثقيلة، فإننا نتطلع للمساهمة في تلبية هذا الطلب."

أما عن الشراكة الطويلة الأمد مع "تاتا موتورز"، فقد صرح السيد عظيم خان، مدير العلامة التجارية في محمد يوسف ناغي للسيارات، قائلاً: "لا شك في أن شراكتنا الناجحة مكنتنا من طرح منتجات حظيت بثقة عملائنا وحققت رضاهم من خلال المساهمة في استمرارية أعمالهم بصورة جيدة. ومع سعينا لدعم نموها في المنطقة، فسوف يظل يحدونا الالتزام بتقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمة لعملائنا."

والجدير بالذكر أنها تعد من أهم شركات تصنيع السيارات عالمياً، حيث تتواجد في أكثر من 40 دولة. وتتويجاً لكل ما حققته من إنجازات، فإنها الآن بصدد طرح نماذج مبتكرة من الآليات والمعدات الثقيلة.