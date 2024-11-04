«ملاذ للتأمين» تتحول للربحية بـ5.55 مليون ريال في الربع الثالث

انخفاض أرباح «سلامة للتأمين» إلى 5.88 مليون ريال في الربع الثالث

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأندلس العقارية» تتكبد خسائر بـ9.2 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.