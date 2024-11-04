شكرا لقرائتكم خبر عن «الأندلس العقارية» تتكبد خسائر بـ9.2 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة الأندلس العقارية إلى الخسارة في الربع الثالث من 2024 بـ9.24 مليون ريال، مقارنة بأرباح 7.19 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الخسارة إلى انخفاض الربح التشغيلي بنسبة 52.39 % نتيجة تحقيق بعض الشركات الشقيقة لخسائر تشغيلية وخصوصا شركة مستشفى غرب جدة بسبب افتتاح وبدء تشغيل مستشفى د. سليمان الحبيب الطبي (الفيحاء) بجدة في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وكذلك شركة الجوهرة الكبرى، وكذلك انخفاض أرباح شركة الأسواق المتطورة، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.
بالإضافة إلى ذلك ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 39.8%.
وحققت الشركة صافي خسارة قدرها 9.24 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بصافي خسارة بمبلغ 11.25 مليون ريال خلال الربع السابق، إذ ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 95 % بسبب انخفاض الخسائر في الشركات الشقيقة، وانخفاض مصاريف التسويق وكذلك انخفاض مخصص هبوط ذمم مديني عقود التأجير.
في المقابل ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 22% عن الربع السابق.
وحققت الشركة صافي خسارة قدرها 15.77 مليون ريال خلال الفترة الحالية من عام 2024م مقارنة بصافي ربح بمبلغ 33.1 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق 2023م.
ويعود السبب الرئيسي لهذه الخسارة إلى انخفاض الربح التشغيلي بنسبة 50.36 % نتيجة تحقيق بعض الشركات الشقيقة لخسائر تشغيلية وخصوصا شركة مستشفى غرب جدة بسبب افتتاح وبدء تشغيل مستشفى د. سليمان الحبيب الطبي (الفيحاء) بجدة في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وأيضا تسجيل خسائر في شركة الجوهرة الكبرى، وكذلك ارتفاع مخصص الانخفاض في ذمم مديني عقود الإيجار التشغيلي.
بالإضافة إلى ذلك ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 31.12%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الخسارة إلى انخفاض الربح التشغيلي بنسبة 52.39 % نتيجة تحقيق بعض الشركات الشقيقة لخسائر تشغيلية وخصوصا شركة مستشفى غرب جدة بسبب افتتاح وبدء تشغيل مستشفى د. سليمان الحبيب الطبي (الفيحاء) بجدة في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وكذلك شركة الجوهرة الكبرى، وكذلك انخفاض أرباح شركة الأسواق المتطورة، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.
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وحققت الشركة صافي خسارة قدرها 9.24 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بصافي خسارة بمبلغ 11.25 مليون ريال خلال الربع السابق، إذ ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 95 % بسبب انخفاض الخسائر في الشركات الشقيقة، وانخفاض مصاريف التسويق وكذلك انخفاض مخصص هبوط ذمم مديني عقود التأجير.
في المقابل ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 22% عن الربع السابق.
وحققت الشركة صافي خسارة قدرها 15.77 مليون ريال خلال الفترة الحالية من عام 2024م مقارنة بصافي ربح بمبلغ 33.1 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق 2023م.
ويعود السبب الرئيسي لهذه الخسارة إلى انخفاض الربح التشغيلي بنسبة 50.36 % نتيجة تحقيق بعض الشركات الشقيقة لخسائر تشغيلية وخصوصا شركة مستشفى غرب جدة بسبب افتتاح وبدء تشغيل مستشفى د. سليمان الحبيب الطبي (الفيحاء) بجدة في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وأيضا تسجيل خسائر في شركة الجوهرة الكبرى، وكذلك ارتفاع مخصص الانخفاض في ذمم مديني عقود الإيجار التشغيلي.
بالإضافة إلى ذلك ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 31.12%.