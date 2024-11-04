شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «سلامة للتأمين» إلى 5.88 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

أخبار متعلقة «الأندلس العقارية» تتكبد خسائر بـ9.2 مليون ريال في الربع الثالث «ملاذ للتأمين» تتحول للربحية بـ5.55 مليون ريال في الربع الثالث

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قيام الشركة في الربع الحالي بتسجيل مخصص إضافي عن مطالبة متكبدة وغير مبلغ عنها كما في 30 سبتمبر 2024 بقيمة 140 مليون ريال بصافي أثر مالي على الشركة يبلغ 1.5 مليون ريال بعد إعادة التأمين والمتعلقة بالتقييم الأولي لخسائر حريق سوق جدة الدولي الواقع بحي الروضة بمدينة جدة والتي سبق الإعلان عنها على موقع تداول بتاريخ 7 أكتوبر 2024م وذلك بناء على تقرير التقييم الأولي للخسائرالمستلم من مقدر الخسائر المعين.

وتضمنت الأسباب: انخفاض صافي أرباح نتائج التأمين للربع الحالي والتي بلغت 8,435 مليون ريال مقارنة بـ 14,683 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 42.55%، وذلك نتيجة إنخفاض نتائج خدمات التأمين لقطاع تأمين المركبات بشكل رئيسي.

وشملت الأسباب: انخفاض صافي أرباح نتائج الاستثمار حيث بلغ 5,353 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنةً بـ 6,605 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق أي بانخفاض قدره 18.96% وذلك نتيجة لإنخفاض في نسبة العوائد مؤخراً.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الحالي 169,938 مليون ريال مقارنة بـ 268,094 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق أي بانخفاض قدره 36.61%." الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة سلامة للتأمين التعاوني في الربع الثالث من 2024 بنسبة 53.5% إلى 5.88 مليون ريال، مقارنة بـ12.670 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، بلغ صافي الربح قبل الزكاة للربع الحالي 6,888 مليون ريال مقارنة بـ 13,670 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 49.61%.وبلغ صافي الربح بعد الزكاة للربع الحالي 5,888 مليون ريال مقارنة بـ 12,670 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بإنخفاض قدره 53.53%، وذلك نتيجة لانخفاض نتيجة خدمات التأمين للربع الحالي والتي بلغت (116,529-) مليون ريال مقارنة بـ 29,597 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قيام الشركة في الربع الحالي بتسجيل مخصص إضافي عن مطالبة متكبدة وغير مبلغ عنها كما في 30 سبتمبر 2024 بقيمة 140 مليون ريال بصافي أثر مالي على الشركة يبلغ 1.5 مليون ريال بعد إعادة التأمين والمتعلقة بالتقييم الأولي لخسائر حريق سوق جدة الدولي الواقع بحي الروضة بمدينة جدة والتي سبق الإعلان عنها على موقع تداول بتاريخ 7 أكتوبر 2024م وذلك بناء على تقرير التقييم الأولي للخسائرالمستلم من مقدر الخسائر المعين.وتضمنت الأسباب: انخفاض صافي أرباح نتائج التأمين للربع الحالي والتي بلغت 8,435 مليون ريال مقارنة بـ 14,683 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 42.55%، وذلك نتيجة إنخفاض نتائج خدمات التأمين لقطاع تأمين المركبات بشكل رئيسي.وشملت الأسباب: انخفاض صافي أرباح نتائج الاستثمار حيث بلغ 5,353 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنةً بـ 6,605 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق أي بانخفاض قدره 18.96% وذلك نتيجة لإنخفاض في نسبة العوائد مؤخراً.وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الحالي 169,938 مليون ريال مقارنة بـ 268,094 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق أي بانخفاض قدره 36.61%."