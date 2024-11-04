شكرا لقرائتكم خبر عن «ملاذ للتأمين» تتحول للربحية بـ5.55 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة ملاذ للتأمين التعاوني إلى الربحية في الربع الثالث من 2024 بـ5.55 مليون ريال، مقابل خسائر بـ22.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى انخفاض عجز صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ 18.2 مليون ريال ، وهو ما يمثل تغييراً بنسبة 90% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وتضمنت الأسباب ارتفاع صافي دخل الاستثمار بمبلغ 7.7 مليون ريال، وارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 2.4 مليون ريال، وارتفاع الدخل الآخر بمبلغ 4.7 مليون ريال، وهو ما يفوق ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع الدخل الآخر بمبلغ 3.9 مليون ريال، وارتفاع صافي دخل الاستثمار بمبلغ 4.8 مليون ريال.
وبحسب البيان، يعود سبب انخفاض صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بشكل رئيسي إلى: انخفاض صافي ربح خدمات التأمين بمبلغ (25.3 مليون ريال)، وزيادة المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 8.8 مليون ريال، والتي تم تعويضهم جزئيًا من خلال زيادة صافي دخل الاستثمار والدخل الآخر.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى انخفاض عجز صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ 18.2 مليون ريال ، وهو ما يمثل تغييراً بنسبة 90% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وتضمنت الأسباب ارتفاع صافي دخل الاستثمار بمبلغ 7.7 مليون ريال، وارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 2.4 مليون ريال، وارتفاع الدخل الآخر بمبلغ 4.7 مليون ريال، وهو ما يفوق ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع الدخل الآخر بمبلغ 3.9 مليون ريال، وارتفاع صافي دخل الاستثمار بمبلغ 4.8 مليون ريال.
وبحسب البيان، يعود سبب انخفاض صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بشكل رئيسي إلى: انخفاض صافي ربح خدمات التأمين بمبلغ (25.3 مليون ريال)، وزيادة المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 8.8 مليون ريال، والتي تم تعويضهم جزئيًا من خلال زيادة صافي دخل الاستثمار والدخل الآخر.