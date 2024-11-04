شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «إس تي سي» إلى 4.6 مليار ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفعت الإيرادات بمبلغ 609 ملايين ريال والذي قابله انخفاض في تكاليف الإيرادات بمبلغ 168 مليون ريال.

ويعود ذلك إلى عكس مخصص ضريبة الاستقطاع بمبلغ 1,500 مليار ريال في الربع الحالي مقارنة بمخصص لبند غير متكرر بمبلغ 641 مليون ريال تم عكسه في الربع المماثل من العام السابق، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 775 مليون ريال.

وسجل صافي الربح من العمليات غير المستمرة 385 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بمبلغ 191 مليون ريال، فيما انخفض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 167 مليون ريال.

وفي المقابل: ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 440 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي نتيجة لتسجيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 554 مليون ريال في المصاريف البيعية والتسويقية.

وانخفض إجمالي الإيرادات الأُخرى بمبلغ 960 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: انخفاض صافي مكاسب أخرى بمبلغ 1,143 مليار ريال والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع أرض مدينة الخبر في الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 1,296 مليار ريال.

وارتفعت رتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 38 مليون ريال، فيما جاء ذلك على الرغم من ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 87 مليون ريال وتسجيل صافي إيرادات (مصاريف) أخرى بمبلغ 1 مليون ريال مقارنة بمبلغ (59) مليون ريال وتسجيل صافي الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 43 مليون ريال مقارنة بمبلغ (8) ملايين ريال وانخفاض تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 23 مليون ريال.

وحققت إس تي سي صافي ربح بمبلغ 4,643 مليون ريال خلال الربع الثالث وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف الإيرادات بمبلغ 1,949 مليار ريال ، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى عكس مخصص ضريبة الاستقطاع بمبلغ 1,500 مليار ريال في الربع الحالي، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 1,570 مليار ريال.

وسجل جمالي الإيرادات (المصاريف) الأُخرى بمبلغ 94 مليون ريال، مقارنة بمبلغ (59) مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: تسجيل صافي مكاسب (خسائر) أخرى بمبلغ 180 مليون ريال ، مقارنة بمبلغ (2) مليون ريال، وانخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 85 مليون ريال، وانخفاض تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 14 مليون ريال.

وجاء ذلك على الرغم من: انخفاض صافي إيرادات أخرى بمبلغ 80 مليون ريال وانخفاض صافي الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 32 مليون ريال وانخفاض إيرادات التمويل بمبلغ 15 مليون ريال.

-وسجل صافي الربح من العمليات غير المستمرة 385 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بمبلغ 191 مليون ريال، وانخفض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 102 مليون ريال.

وفي المقابل: ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 693 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 554 مليون ريال في المصاريف البيعية والتسويقية.

وحققت إس تي سي صافي ربح بمبلغ 11,233 مليون ريال خلال فترة 9 أشهر وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: ارتفاع الإيرادات بمبلغ 2,138 مليار ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 963 مليون ريال.

علماً أنه تم عكس مخصص ضريبة الاستقطاع بمبلغ 1,500 مليون ريال في الفترة الحالية مقارنة بمخصص لبند غير متكرر بمبلغ 641 مليون ريال تم عكسه في الفترة المماثلة من العام السابق، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 1,175 مليار ريال.

وسجل صافي الربح من العمليات غير المستمرة 799 مليون ريال في الفترة الحالية مقارنة بمبلغ 594 مليون ريال، فيما انخفض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 349 مليون ريال.

وفي المقابل: ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 349 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 554 مليون ريال في المصاريف البيعية والتسويقية.

وسجل إجمالي الإيرادات (المصاريف) الأُخرى (140) مليون ريال مقارنة بمبلغ 967 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: انخفاض صافي مكاسب أخرى بمبلغ 1,072 مليار ريال والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع أرض الخبر وذلك في الفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 1,296 ميلار ريال.

وارتفعت تكاليف التمويل بمبلغ 244 مليون ريال، وارتفعت تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 36 مليون ريال.

وجاء ذلك على الرغم من: ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 216 مليون ريال وارتفاع صافي الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 15 مليون ريال وانخفاض صافي مصاريف أخرى بمبلغ 14 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" في الربع الثالث من 2024 بنسبة 5.3% إلى 4.6 مليار ريال، مقارنة بـ 4.9 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفعت الإيرادات بمبلغ 609 ملايين ريال والذي قابله انخفاض في تكاليف الإيرادات بمبلغ 168 مليون ريال.ويعود ذلك إلى عكس مخصص ضريبة الاستقطاع بمبلغ 1,500 مليار ريال في الربع الحالي مقارنة بمخصص لبند غير متكرر بمبلغ 641 مليون ريال تم عكسه في الربع المماثل من العام السابق، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 775 مليون ريال.وسجل صافي الربح من العمليات غير المستمرة 385 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بمبلغ 191 مليون ريال، فيما انخفض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 167 مليون ريال.وفي المقابل: ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 440 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي نتيجة لتسجيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 554 مليون ريال في المصاريف البيعية والتسويقية.وانخفض إجمالي الإيرادات الأُخرى بمبلغ 960 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: انخفاض صافي مكاسب أخرى بمبلغ 1,143 مليار ريال والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع أرض مدينة الخبر في الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 1,296 مليار ريال.وارتفعت رتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 38 مليون ريال، فيما جاء ذلك على الرغم من ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 87 مليون ريال وتسجيل صافي إيرادات (مصاريف) أخرى بمبلغ 1 مليون ريال مقارنة بمبلغ (59) مليون ريال وتسجيل صافي الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 43 مليون ريال مقارنة بمبلغ (8) ملايين ريال وانخفاض تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 23 مليون ريال.وحققت إس تي سي صافي ربح بمبلغ 4,643 مليون ريال خلال الربع الثالث وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف الإيرادات بمبلغ 1,949 مليار ريال ، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى عكس مخصص ضريبة الاستقطاع بمبلغ 1,500 مليار ريال في الربع الحالي، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 1,570 مليار ريال.وسجل جمالي الإيرادات (المصاريف) الأُخرى بمبلغ 94 مليون ريال، مقارنة بمبلغ (59) مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: تسجيل صافي مكاسب (خسائر) أخرى بمبلغ 180 مليون ريال ، مقارنة بمبلغ (2) مليون ريال، وانخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 85 مليون ريال، وانخفاض تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 14 مليون ريال.وجاء ذلك على الرغم من: انخفاض صافي إيرادات أخرى بمبلغ 80 مليون ريال وانخفاض صافي الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 32 مليون ريال وانخفاض إيرادات التمويل بمبلغ 15 مليون ريال.-وسجل صافي الربح من العمليات غير المستمرة 385 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بمبلغ 191 مليون ريال، وانخفض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 102 مليون ريال.وفي المقابل: ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 693 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 554 مليون ريال في المصاريف البيعية والتسويقية.وحققت إس تي سي صافي ربح بمبلغ 11,233 مليون ريال خلال فترة 9 أشهر وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: ارتفاع الإيرادات بمبلغ 2,138 مليار ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 963 مليون ريال.علماً أنه تم عكس مخصص ضريبة الاستقطاع بمبلغ 1,500 مليون ريال في الفترة الحالية مقارنة بمخصص لبند غير متكرر بمبلغ 641 مليون ريال تم عكسه في الفترة المماثلة من العام السابق، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 1,175 مليار ريال.وسجل صافي الربح من العمليات غير المستمرة 799 مليون ريال في الفترة الحالية مقارنة بمبلغ 594 مليون ريال، فيما انخفض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 349 مليون ريال.وفي المقابل: ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 349 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 554 مليون ريال في المصاريف البيعية والتسويقية.وسجل إجمالي الإيرادات (المصاريف) الأُخرى (140) مليون ريال مقارنة بمبلغ 967 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى: انخفاض صافي مكاسب أخرى بمبلغ 1,072 مليار ريال والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع أرض الخبر وذلك في الفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 1,296 ميلار ريال.وارتفعت تكاليف التمويل بمبلغ 244 مليون ريال، وارتفعت تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 36 مليون ريال.وجاء ذلك على الرغم من: ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 216 مليون ريال وارتفاع صافي الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 15 مليون ريال وانخفاض صافي مصاريف أخرى بمبلغ 14 مليون ريال.