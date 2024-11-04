شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «الغاز» إلى 52.1 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وجاء ذلك بالرغم من: ارتفاع مجمل الربح بـ10 ملايين ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات، وارتفاع الإيرادات الاستثمارية بـ 6 ملايين ريال.

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 8.9% إلى 52.1 مليون ريال، مقارنة بـ57.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافى الربح إلى: ارتفاع المصاريف التشغيلية بـ11 مليون ريال، وانخفاض الإيرادات الأخرى بـ10 ملايين ريال.وجاء ذلك بالرغم من: ارتفاع مجمل الربح بـ10 ملايين ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات، وارتفاع الإيرادات الاستثمارية بـ 6 ملايين ريال.