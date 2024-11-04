شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أملاك» توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي انعقد أمس عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1.الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
3.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
4.الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة.
5.الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
6.الموافقة على معايير الأعمال المنافسة في الشركة.
7.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1.الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
3.الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
4.الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة.
5.الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
6.الموافقة على معايير الأعمال المنافسة في الشركة.
7.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.