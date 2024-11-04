الاقتصاد

«أفالون فارما» تحصل على تسهيلات من البنك السعودي الأول بـ30 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «أفالون فارما» تحصل على تسهيلات من البنك السعودي الأول بـ30 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما"، أمس، على تسهيلات مصرفية من البنك السعودي الأول.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 30 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التميول سنة ميلادية.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 30 مليون ريال، فيما تهدف من التسهيلات: تمويل عمليات الشركة التشغيلية.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا