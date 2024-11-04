شكرا لقرائتكم خبر عن «أفالون فارما» تحصل على تسهيلات من البنك السعودي الأول بـ30 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما"، أمس، على تسهيلات مصرفية من البنك السعودي الأول.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 30 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التميول سنة ميلادية.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 30 مليون ريال، فيما تهدف من التسهيلات: تمويل عمليات الشركة التشغيلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 30 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التميول سنة ميلادية.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 30 مليون ريال، فيما تهدف من التسهيلات: تمويل عمليات الشركة التشغيلية.