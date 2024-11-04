شكرا لقرائتكم خبر عن «أفالون فارما» تحصل على تسهيلات من البنك السعودي الأول بـ30 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 30 مليون ريال، فيما تهدف من التسهيلات: تمويل عمليات الشركة التشغيلية.

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما"، أمس، على تسهيلات مصرفية من البنك السعودي الأول.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن قيمة التمويل 30 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التميول سنة ميلادية.وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 30 مليون ريال، فيما تهدف من التسهيلات: تمويل عمليات الشركة التشغيلية.