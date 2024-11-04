شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «جاهز» تقفز إلى 80.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات في الربع الثالث من 2024 بنسبة 172.8% إلى 80.2 مليون ريال، مقارنة بـ29.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح نتيجة إلى التحسن في كفاءة الحملات الترويجية للعملاء نحو مجالات تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل مع التحكم في الإنفاق التسويقي وتقليل تكاليف التوصيل وتحسين الربحية.
وسجل نشاط المنصات داخل المملكة العربية السعودية صافي أرباح بقيمة 98.0 مليون ريال (زيادة بمقدار 69%) مقابل 58.0 مليون ريال للربع الثالث من عام 2023م.
وسجل نشاط المنصات خارج المملكة العربية السعودية صافي خسارة بقيمة 10.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة حجم العمليات في الكويت في عام 2024م مقارنة بحجم عمليات جزئي خلال نفس الفترة من عام 2023م، بالإضافة إلى التحسن الجوهري في اقتصاديات الوحدة من خلال تحسين الإيرادات على مستوى الطلب الواحد والتركيز على التحكم في التكاليف.
وبلغ صافي الخسارة 0.9 مليون ريال مقارنة بربح 8.5 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2023م نتيجة الارتفاع في مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة لمستحقات مناديب التوصيل المستقلين بالاضافة إلى الانخفاض في التسعير الداخلي تماشياً مع انخفاض التكلفة لكل طلب من طرف شركات الخدمات اللوجستية الخارجية.
وبلغت خسائر الأنشطة الأخرى للمجموعة 6.5 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2024م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التغيرات في تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الأقلية في شركة اللون الأحمر إلى جانب التكاليف التوسعية القطاعات الجديدة بما في ذلك "كو"، و"سول"، و"أعمال مرن" مع استمرار التقدم في المراحل التطويرية لها.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح نتيجة إلى التحسن في كفاءة الحملات الترويجية للعملاء نحو مجالات تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل مع التحكم في الإنفاق التسويقي وتقليل تكاليف التوصيل وتحسين الربحية.
وسجل نشاط المنصات داخل المملكة العربية السعودية صافي أرباح بقيمة 98.0 مليون ريال (زيادة بمقدار 69%) مقابل 58.0 مليون ريال للربع الثالث من عام 2023م.
وسجل نشاط المنصات خارج المملكة العربية السعودية صافي خسارة بقيمة 10.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة حجم العمليات في الكويت في عام 2024م مقارنة بحجم عمليات جزئي خلال نفس الفترة من عام 2023م، بالإضافة إلى التحسن الجوهري في اقتصاديات الوحدة من خلال تحسين الإيرادات على مستوى الطلب الواحد والتركيز على التحكم في التكاليف.
وبلغ صافي الخسارة 0.9 مليون ريال مقارنة بربح 8.5 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2023م نتيجة الارتفاع في مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة لمستحقات مناديب التوصيل المستقلين بالاضافة إلى الانخفاض في التسعير الداخلي تماشياً مع انخفاض التكلفة لكل طلب من طرف شركات الخدمات اللوجستية الخارجية.
وبلغت خسائر الأنشطة الأخرى للمجموعة 6.5 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2024م، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التغيرات في تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الأقلية في شركة اللون الأحمر إلى جانب التكاليف التوسعية القطاعات الجديدة بما في ذلك "كو"، و"سول"، و"أعمال مرن" مع استمرار التقدم في المراحل التطويرية لها.