الاقتصاد

مجلس إدارة «قمة السعودية» يوافق على الانتقال إلى «تاسي»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة، أمس، الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية (تاسي).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الانتقال خاضع لموافقة السوق، ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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