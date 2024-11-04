شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «قمة السعودية» يوافق على الانتقال إلى «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة، أمس، الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية (تاسي).

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الانتقال خاضع لموافقة السوق، ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق

ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.