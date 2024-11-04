شكرا لقرائتكم خبر أدوات وحلول توقع مذكرة تفاهم مع BSF لدعم خدمات الاستثمار الأجنبي المباشر وتقديم تسهيلات مصرفية. ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة أدوات وحلول (T&S) عن توقيع اتفاقية تعاون مع BSF تهدف لتقديم خدمات مصرفية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائها من المستثمرين الخارجيين والشركات المحلية تساند في تأسيس ونمو أعمالهم في المملكة.

حيث تشمل هذه الخدمات الدعم في توفير حسابات مصرفية تجارية للعملاء، وتسهيلات ائتمانية، وحلول مصرفية رقمية، وخدمات أخرى تعزز فرص النجاح واستمرارية الأعمال.



وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تساهم في بناء اقتصاد مزدهر حسب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز مكانة المملكة كأحد أكبر الاقتصادات العالمية.

حيث تسعى الرؤية إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والوصول إلى المعدل العالمي كجزء من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تكون المملكة ضمن أفضل عشر دول في مؤشر التنافسية العالمية.



تتميز T&S بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الشاملة التي تستهدف الشركات المحلية والدولية على حد سواء.

وتتضمن هذه الخدمات مساعدة الشركات في تأسيس أعمالها داخل المملكة، نقل المقرات الإقليمية، وتوفير المساحات المكتبية.

كما تقدم T&S حلولاً تقنية متقدمة، تشمل المنصات الرقمية ، وإدارة البيانات الضخمة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما تدعم T&S أعمالها بأكاديمية متخصصة للتدريب وإدارة التعلم، إلى توفير القدرات والخبرات المتخصصة، وحلول إدارة الموارد البشرية.



وتخدم T&S قاعدة عملاء تشمل جهات حكومية وكبرى الشركات المحلية والدولية، مما يعكس التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق المتطور ودعم رؤية السعودية 2030.